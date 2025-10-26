SANITAT
Primer lavabo per a ostomitzats a l'hospital Arnau de Vilanova
L’edifici de consultes externes del centre estrena el primer wc de Lleida adaptat per a persones que porten una bossa per als excrements. El vàter està a l’altura de l’abdomen i té una aixeta extensible per facilitar el buidatge i la neteja d’aquest dispositiu
Una cosa tan aparentment senzilla com anar al lavabo pot resultar gairebé una odissea per a les persones ostomitzades. Són les que, arran d’una malaltia o traumatisme, han estat sotmeses a una operació que crea una obertura (estoma) a l’abdomen per derivar els excrements o orina a l’exterior, que es recullen en una bossa.
Quan han de buidar-la, utilitzar un vàter convencional no és el més adequat, ja que necessiten que estigui més elevat (a l’altura del melic), una aixeta extensible per netejar-la, un mirall gran per fer el canvi de dispositiu i un ganxo per penjar el necesser, segons va explicar la infermera estomaterapeuta que coordina la consulta d’Ostomia de l’Arnau de Vilanova, Marta Sadurní.
Precisament per millorar la seua qualitat de vida, el passat dia 4, coincidint amb el Dia Mundial del Pacient Ostomitzat, es va estrenar el primer lavabo de tot Lleida adaptat a les necessitats d’aquest col·lectiu, que també és dels primers que hi ha en el conjunt d’hospitals de l’ICS de Catalunya. Està situat al nou edifici de consultes externes de l’Arnau, a la sala d’espera de Cirurgia, i la ubicació ha estat includa a l’app Ostomiaseo, que ajuda a trobar tots els banys de l’Estat amb aquestes característiques.
“Amb aquest espai volem fer un pas més en la humanització de l’atenció” a les persones amb ostomies, va assenyalar Sadurní. En aquest sentit, el 2024 la Societat Espanyola d’Infermeria Experta en Estomaterapia va reconèixer la Consulta d’Ostomia de l’Arnau per les seues bones pràctiques d’humanització.
Aquesta consulta atén cada any més de 140 nous pacients ostomitzats (sotmesos a colostomies, ileostomies i urostomies) i aquest lavabo “forma part de la integració social i humanització de l’assistència sanitària oferint més comoditat, intimitat i accessibilitat”, va remarcar Sadurní. Així mateix, considera necessari que se n’habilitin més, una opinió que comparteix Antonio Herrera, de l’Associació Lleidatana d’Ostomitzats.
Herrera va subratllar la importància de disposar d’aquest bany especial i va incidir que sobretot necessiten que el lavabo sigui a la mateixa habitació que el vàter, per poder arreglar-se, la qual cosa habitualment només és possible als banys per a discapacitats, que són els que han d’utilitzar als establiments públics.
Herrera va explicar també que visita a l’hospital persones que acaben d’ostomitzar per tranquil·litzar-les, resoldre els seus dubtes i oferir-los consells basats en la seua experiència.