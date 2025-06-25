Tres ETT i tres fructícoles investigades per abús laboral: la Guàrdia Civil allibera en infrahabitatges 200 migrants explotats
Mig centenar de persones, entre les quals dos famílies amb menors, vivien en dos “cases amb perill d’ensorrament”.
La Guàrdia Civil, la Inspecció de Treball i els Serveis Socials del Baix Cinca van alliberar la setmana passada a Candasnos, en l’operació Sonsacan, 200 treballadors d’origen estranger allotjats en tres infrahabitatges i sotmesos a “condicions laborals abusives”.
El dispositiu es va saldar amb dos detinguts per delictes socials i dels ciutadans estrangers i amb la imputació de tres empreses fructícoles del Baix Cinca i del mateix nombre d’ETT (empresa de treball temporal) de Castelló, Barcelona i Madrid “per tenir prop de 200 treballadors dedicats a la recollida de fruita en condicions precàries”.
L’operació obre un debat sobre els models de canalització de la mà d’obra estrangera per al treball de temporada, ja que havien estat contractats en origen, i amb la supervisió del ministeri de Migracions, per ocupar-se amb ETT. Mig centenar de persones, entre les quals dos famílies amb menors, vivien en dos “cases amb perill d’ensorrament”.
Unes altres 147 ho feien “amuntegades” en un antic hotel “en condicions d’insalubritat, sense l’adequada canalització d’aigües fecals, amb una precària instal·lació elèctrica i amb evident risc d’incendi”, va informar la Guàrdia Civil, els agents de la qual van detectar “treballs de construcció sense autorització per ampliar el nombre d’habitacions i poder-hi allotjar més gent”.
El propietari dels edificis cobrava pel seu ús a les empreses. Una els retenia part del salari “en concepte d’allotjament i transport diari al lloc de treball i un altre tipus de serveis”. Les “condicions laborals abusives” incloïen el “pagament diferit per pagar el bitllet d’avió del viatge de tornada al país d’origen”.