SEGRE

Casa Nostra, 50 anys de comunitat

El local social de l’Espluga compleix mig segle. Impulsat per famílies del poble

Un dels títols de participació que s’expedien als socis. - A.E.C.

Un dels títols de participació que s’expedien als socis. - A.E.C.

Esmeralda Farnell
Publicat per
Esmeralda FarnellRedactora de Comarques

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

Aquest 2025 es commemoren els 50 anys de la fundació del local social Casa Nostra, un projecte col·lectiu que ha marcat la vida cultural i social de l’Espluga Calba. Mig segle després de la fundació, aquest espai continua sent un símbol d’unitat, compromís veïnal i identitat del poble. El 1975, davant de la necessitat de donar continuïtat a les activitats que fins aleshores organitzava la parròquia, com el cine, un grup de veïns va decidir crear una societat cultural i recreativa. La clau de l’èxit del projecte va ser la implicació massiva de les famílies de l’Espluga. Amb l’objectiu de tenir un local propi, la societat va adquirir a través d’un crèdit l’antic molí de Can Ferran, una casa deshabitada que es va enderrocar per construir el nou local social. Els crèdits es van anar amortitzant amb les quotes i fins i tot s’hi va sumar la Germandat de Llauradors i Ramaders, que necessitava espai i va ajudar a finançar l’obra. A canvi, se li van cedir oficines a la planta superior.

Casa Nostra va començar amb un bar i una sala polivalent i ràpidament es va convertir en el centre neuràlgic de la vida del poble. Des d’allà es coordinaven activitats com la festa major, per fer cagar el tió i altres celebracions que van anar cohesionant la comunitat. Amb el pas del temps, els socis es van adonar que no tenia sentit que l’equipament no fos per a tot el poble. Així que a finals dels anys 90, amb una visió de futur, es va decidir traspassar la titularitat de Casa Nostra a l’ajuntament, de manera que el local passava a ser patrimoni de tot el poble. Una segona fase d’ampliació va permetre construir una sala de ball i dotar el municipi d’un espai versàtil per a tota mena d’actes. Actualment Casa Nostra continua sent l’edifici del poble, en el qual se celebren la majoria d’actes.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking