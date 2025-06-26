Casa Nostra, 50 anys de comunitat
El local social de l’Espluga compleix mig segle. Impulsat per famílies del poble
Aquest 2025 es commemoren els 50 anys de la fundació del local social Casa Nostra, un projecte col·lectiu que ha marcat la vida cultural i social de l’Espluga Calba. Mig segle després de la fundació, aquest espai continua sent un símbol d’unitat, compromís veïnal i identitat del poble. El 1975, davant de la necessitat de donar continuïtat a les activitats que fins aleshores organitzava la parròquia, com el cine, un grup de veïns va decidir crear una societat cultural i recreativa. La clau de l’èxit del projecte va ser la implicació massiva de les famílies de l’Espluga. Amb l’objectiu de tenir un local propi, la societat va adquirir a través d’un crèdit l’antic molí de Can Ferran, una casa deshabitada que es va enderrocar per construir el nou local social. Els crèdits es van anar amortitzant amb les quotes i fins i tot s’hi va sumar la Germandat de Llauradors i Ramaders, que necessitava espai i va ajudar a finançar l’obra. A canvi, se li van cedir oficines a la planta superior.
Casa Nostra va començar amb un bar i una sala polivalent i ràpidament es va convertir en el centre neuràlgic de la vida del poble. Des d’allà es coordinaven activitats com la festa major, per fer cagar el tió i altres celebracions que van anar cohesionant la comunitat. Amb el pas del temps, els socis es van adonar que no tenia sentit que l’equipament no fos per a tot el poble. Així que a finals dels anys 90, amb una visió de futur, es va decidir traspassar la titularitat de Casa Nostra a l’ajuntament, de manera que el local passava a ser patrimoni de tot el poble. Una segona fase d’ampliació va permetre construir una sala de ball i dotar el municipi d’un espai versàtil per a tota mena d’actes. Actualment Casa Nostra continua sent l’edifici del poble, en el qual se celebren la majoria d’actes.