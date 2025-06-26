La Mancomunitat retarda instal·lar els nous filtres per l’alta despesa d’aigua
La Mancomunitat d’Aigües de les Garrigues ja ha instal·lat els nous filtres de carbó actiu a la planta potabilitzadora de Sarroca de Lleida per altres de més capacitat. La intervenció es va iniciar al febrer i ja està acabada tot i que, segons el president de l’entitat, Francesc Esquerda, no es poden posar a prova fins al setembre. La calor, l’augment de la població en alguns pobles i l’obertura de les piscines augmenten considerablement el consum “per la qual cosa no podem provar els nous filtres ja que suposaria una aturada en el funcionament de les instal·lacions que ara no podem assumir”. Esquerda va indicar que gràcies a les abundants pluges d’aquest any l’aigua que es capta d’Utxesa s’ha renovat i no hi ha concentració de plaguicides que obliguin a tancar el subministrament com va succeir el 2022 el que va fer necessari portar aigua embotellada als 25 pobles de les Garrigues i el Segrià durant gairebé un mes. La intervenció va suposar una inversió d’1,15 milions d’euros i la Mancomunitat va rebre una ajuda de 750.000 euros. Precisament, una ruptura a la canonada principal va obligar a tallar el subministrament unes hores dissabte passat. La Granadella ha tancat la xarxa d’aigua dos nits per garantir el proveïment.