La calor provoca en un mes més de 1.800 atencions a Urgències a Lleida

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creat: Actualitzat:

Les elevades temperatures que des de finals del mes de maig es registren a Lleida tenen efectes en la salut dels seus habitants, que entre el 21 de maig i el mateix dia del mes de juny han requerit un total de 1.845 atencions amb ingrés als serveis d’Urgències dels centres hospitalaris de la demarcació.

Les elevades temperatures que fuetegen les comarques de Lleida des de finals de maig tenen un impacte notable en la salut dels seus habitants: el mes transcorregut entre el 21 de maig, quan la calor va començar a disparar-se, i el dissabte passat 21 de juny han estat ateses als serveis d’Urgencias dels centres hospitalaris un total de 1.845 persones.La mitjana, de 57,6 atencions diàries, resulta elevada tot i que es manté en nivells similars als dels últims anys, en els quals les temperatures s’han consolidat en xifres extraordinàriament elevades davant de les dècades anteriors. L’afecció per zones també ofereix resultats cridaners, amb 1.457 atencions a Urgències en aquelles 32 jornades a l’hospital Arnau de Vilanova mentre que a l’Alt Pirineu i Aran, als centres sanitaris de Vielha, Tremp i la Seu, les assistències es disparaven fins a les 388, amb una mitjana clarament superior a la desena diària.Aquestes dades, procedents del POCS (Pla Operatiu per prevenir els efectes de la Calor sobre la Salut) donen fe de les temperatures inusualment elevades que es viuen actualment a la demarcació.

Així, les nits tropicals amb mínimes de 20 ºC, que van començar a sovintejar a la ribera del Segre a finals de maig, s’han instal·lat de manera pràcticament contínua a la capital i el seu entorn: n’hi va haver cinc del 17 al 23 de juny, i una de les dos que no va arribar a aquesta cota, la del dijous 19, ho va fer per menys de quatre dècimes. Les previsions de l’Aemet apunten que això no canviarà la setmana vinent i anticipen que la nit lleidatana pujarà un esglaó a partir de l’1 de juliol amb l’arribada de les primeres nits equatorials o tòrrides, les que es caracteritzen per mínimes de 25 graus o més. Altres portals meteorològics prolonguen la previsió de nits tropicals consecutives fins a almenys la segona setmana de juliol.

Aquestes temperatures anormalment elevades durant un període tan prolongat comporten riscos per a la salut a l’impedir el descans nocturn, amb els consegüents efectes insomnes de cansament i irritabilitat i, a més, afecten la hidratació.

A aquests efectes cal afegir els que provoquen les màximes, amb una previsió que apunta a passar de 40º de dissabte a dimecres i a no baixar de 37 des de demà divendres.

En aquest cas, i a més de la deshidratació i el cansament, s’afegeixen com a riscos principals d’un estrès tèrmic prolongat, i assegurat a partir de 40 ºC alteracions electrolítiques com les rampes i danys en òrgans com el fetge, el ronyó i el cervell (i alteració de les seues funcions) per la gradual desnaturalització de les proteïnes que va processant el metabolisme. Una exposició prolongada a temperatures extremes pot desencadenar un cop de calor, que es dona quan el cos supera aquesta temperatura i comença a desconnectar funcions.

Sanitat estima que a partir de 36º hi ha risc per a la salut a Ponent

El ministeri de Sanitat situa en els 36 ºC el llindar de temperatura a partir del qual es produeixen onades de calor amb riscos per a la salut, inclòs el mortal, al pla de Lleida, una àrea que inclou el Segrià, les Garrigues, el Pla d’Urgell, la Noguera, l’Urgell, la Segarra i el Solsonès. Per a les del Pirineu (Pallars Jussà, Sobirà, Alta Ribagorça, Val d’Aran i Alt Urgell, aquesta cota se situa en els 28,6º. La Generalitat ha publicat en aquest sentit un manual de consells per evitar riscos per a la salut, que inclouen un ABC referit a la necessitat de procurar Aire, Beguda i Casa. Les persones que treballen a l’aire lliure han de portar gorra i beure més que habitualment.

UGT recorda que un cop de calor és un accident laboral

“Els impactes derivats de l’augment de la temperatura posen en risc la salut, especialment en treballs que es desenvolupen en condicions d’estrès tèrmic”, va recordar el sindicat UGT, que va destacar que “un cop de calor és un accident laboral”. Aquesta és, a falta de l’autòpsia, la causa que la Guàrdia Civil i la Inspecció de Treball valoren com a hipòtesi més probable en la mort del temporer pakistanès sense papers que va perdre la vida divendres a Fraga. Precisament, Fruita amb Justícia Social i la CUP van denunciar que la mort del treballador és una “conseqüència directa del model agroindustrial” i van demanar límits que impedeixin aquesta “violència estructural”.