El Museu del Blat de Cervera, tancat per falta de personal

Les peces del Museu del Blat van ser cedides per 150 famílies de la Segarra històrica. - C. MARSIÑACH

Publicat per CARMINA MARSIÑACH SEGARRA Creat: Actualitzat:

El Museu del Blat, que es va traslladar el 2023 a l’edifici de la Farinera del Sindicat, porta més d’un any tancat de forma temporal per falta de personal. La directora del Museu Comarcal de Cervera, Mireia Pedro, explica que de moment tan sols es poden concertar visites guiades per a grups o escolars sota reserva prèvia, però no hi ha prou personal per oferir la visita lliure durant els caps de setmana. Amb el trasllat al Sindicat, per primera vegada es va obrir al públic de forma regular. La seua reobertura va ser molt reivindicada, ja que quan estava al carrer Major, el 2011, va tancar durant 12 anys.

El Centre d’Acollida Turística (CAT) es troba en una situació similar. A través d’un comunicat a les xarxes socials van anunciar que estaria clausurat del 21 al 30 de juny, també per falta de personal. Des de la Paeria assenyalen que estan treballant per cobrir aquestes places, reobrir el museu com més aviat millor i reforçar l’àrea de turisme perquè no quedi descoberta.

El Museu del Blat va obrir dissabte passat de forma excepcional amb la inauguració de l’escultura Inèrcia-Analema a l’exterior del Sindicat, una peça dedicada al cicle agrari de la pagesia. L’equipament va ser impulsat pel llavors gerent del Sindicat, Ramon Vidal de Montpalau i Agustí Duran i Sanpere als anys 60. Van recopilar 1.000 objectes de la pagesia tradicional de 48 pobles de la Segarra històrica.