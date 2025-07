Una nova línia d'autobús enllaçarà el Pallars Jussà i l'Alta Ribagorça per facilitar la mobilitat dels estudiants

Publicat per acn Creat: Actualitzat:

Una nova línia d'autobús enllaçarà el Pallars Jussà i l'Alta Ribagorça a partir del mes de setembre, coincidint amb l'inici del curs escolar. El principal objectiu d'aquest nou servei és facilitar la mobilitat dels estudiants d'aquestes dos comarques i que puguin cursar els diferents cicles formatius i graus que s'imparteixen al territori sense necessitat de marxar de casa. Els horaris s'han adaptat a les sortides i entrades als instituts de Tremp i Pont de Suert amb parada la Pobla de Segur i altres quatre pobles del recorregut. La nova línia tindrà quatre expedicions per sentit. Aquest servei es tracta d'una "vella reivindicació del territori" inclosa a l'Estudi de millora del transport públic per carretera al Jussà i l'Alta Ribagorça.

El president del Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça, Albert Palacín, ha explicat que des de l'Alta Ribagorça han d'anar moltes vegades al Pallars Jussà, per temes sanitaris, de gestions administratives, judicials o socials, i ara, els veïns d'aquesta comarca ho podran fer amb transport públic.

El cap dels Serveis Territorials de Territori, a l'Alt Pirineu i Aran, Jordi Mas, ha parlat dels preus del viatge i ha dit que aniran des del més econòmic, que és la T jove, que sortirà a 32 cèntims d'euro al viatge, a la T10 més bàsica, que sortirà a 82 cèntims al viatge.

Mas ha dit que aquest nou servei "és una primera mesura" i que més endavant en vindran més i ha parlat de transport a la demanda i altres línies regulars. La posada en marxa d'aquesta nova línia tindrà un cost d'uns 150.000 euros l'any que es finançaran a través dels Fons climàtics del departament de Territori.

El president del Consell Comarcal del Pallars Jussà, Ramon Jordana, ha enumerat els diferents graus i cicles que es fan a Tremp, la Pobla de Segur i el Pont de Suert. Jordana ha citat a tall d'exemple: el batxillerat esportiu i tots els cicles esportius que s'imparteixen a l'Institut de Pobla, el Batxibac que es fa a l'Institut de secundària de la Pobla, els cicles formatius de forestals del Pont de Suert, el batxillerat artístic o el grau d'infermeria que es fan Tremp.

Per Jornada, els joves que vulguin cursar algun d'aquests estudis "no tenen excusa per no quedar-se al territori" i ha afegit que no és el mateix que un alumne hagi de marxar de casa als 16 anys, al fet que pugui estar-hi fins als 18, 20 o 22" i fer la seva trajectòria personal i professional als Pallars o a la Ribagorça.

Fins ara l'únic transport públic que hi havia entre aquestes dues comarques era el Bus del Parc, més encarat als turistes que visiten el Parc Nacional d'Aigüestortes i estany de sant Maurici.