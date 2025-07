Territori demana a la companyia reforçar el bus de Torrefarrera

El departament de Territori ha sol·licitat a l’operador de la línia de bus exprés entre Alfarràs i Lleida per la carretera N-230, l’empresa Gamón, a fer un seguiment de la demanda del servei i “que faci els reforços que estiguin a la seua disposició”.

Ho va fer després que dimecres usuaris d’aquesta línia de Torrefarrera haguessin d’esperar dos hores per agafar un bus fins a Lleida per la falta de places al transport. Així mateix, van afegir que es treballarà amb l’operador per concretar millores de reforç del servei de cara a setembre, coincidint amb el període lectiu. “Hem de valorar la disponibilitat de mitjans existents”, van dir.

Per la seua part, l’alcalde de Torrefarrera, Jordi Latorre, va apuntar la necessitat d’“estudiar i valorar noves propostes”, una cosa que avui dia és “imprescindible”, ja que no s’ha implementat com ha de ser la dotació adequada a la demanda d’aquesta línia.

Va afegir que aquesta problemàtica, que normalment es reflecteix en període lectiu, passa ara a l’estiu, la qual cosa “pot ser un indicatiu d’una problemàtica estructural”. “Està clar que la demanda ha crescut i cal redimensionar el servei, ara insuficient, perquè quan els busos arriben a Torrefarrera ja van plens”.

Quan s’acaba el curs se suprimeixen expedicions i hi ha menys freqüència, la qual cosa afecta el servei.