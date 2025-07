Una avaria a la línia de Casp desvia al dia a Lleida 45 trens i posa al límit la seua capacitat

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creat: Actualitzat:

La capacitat ferroviària de Lleida es troba al límit després d’haver hagut d’absorbir la circulació de gairebé mig centenar de trens cada dia entre el node de Saragossa i la Mediterrània, a conseqüència del tancament de la via de Casp per un despreniment.

Aquesta situació es manté des de fa dos setmanes i es prolongarà fins a començaments de juliol. Les previsions de reobertura se situen el 2 de juliol, dimecres vinent, malgrat que fonts ferroviàries van apuntar que es pot retardar.

El trànsit habitual de trens de mercaderies per Lleida, amb una via que absorbeix el trànsit en direcció al litoral des del node de Saragossa, que connecta els fluxos del nord de l’Estat i una part dels del corredor d’Algesires, a més dels intermedis entre Lleida i Aragó, se situa actualment entre els 15 i els 20 combois diaris.

El tancament de la via de Casp ha disparat fins a les 45 el nombre de circulacions diàries, ja que ha desviat cap a la línia del nord (Saragossa-Mediterrània per Lleida) tot el trànsit que abans es dirigia cap a Saragossa des dels ports de Barcelona i de Tarragona. A això se li afegeix que des del 15 de febrer està tancada la línia Saragossa-València per Terol, la qual cosa ja havia provocat la desviació d’una part d’aquest trànsit cap als eixos de Lleida i de Casp.

El transport de mercaderies es concentra a les franges horàries de la nit, per permetre els treballs matutins de manteniment i facilitar la circulació dels escassos combois de passatgers que utilitzen l’eix Barcelona-Tarragona-Lleida-Saragossa. Tanmateix, l’augment del trànsit ha fet que gestionar-lo comenci a ser “complicat”, van explicar fonts ferroviàries, al tractar-se d’un eix d’una sola via.

De fet, alguns operadors ferroviaris privats han optat per suspendre càrregues fins que es normalitzi la situació i la reobertura de la via de Casp desallotgi la de Lleida.

El fet de disposar d’una sola via i la mida més gran dels trens, que tret dels de mercaderies perilloses són de 500 metres, redueix el nombre d’estacions en les quals poden ser apartats per facilitar la circulació, la qual cosa afegeix dificultats. La interrupció del trànsit, avançada pel Periódico de Aragón, és conseqüència d’un despreniment de terres provocat per les intenses pluges de fa dos setmanes i localitzat entre Quinto i la Puebla de Híjar.

n La incidència a la línia de Casp que ha posat al límit la capacitat de la xarxa lleidatana arriba mentre avança el projecte de l’autopista ferroviària, que preveu condicionar l’actual línia que uneix Tarragona, Lleida i Saragossa per transportar en trens les caixes de mercaderies de camions articulats. Haurà d’enllaçar amb el corredor mediterrani i l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif) ja ha adjudicat els primers treballs, com la construcció de trams de via on apartar trens. Per la seua part, el ministeri de Transports ha adjudicat la redacció de projectes que plantegen des de desdoblar vies fins a definir el traçat d’una possible variant a Lleida per evitar el pas per la ciutat de combois de mercaderies perilloses. Tot això s’emmarca en l’estratègia estatal per augmentar el trànsit ferroviari de mercaderies i reduir les emissions a l’atmosfera del transport pesant per carretera.