Restauren la font del safareig, símbol de l’origen del poble

L’ajuntament de les Avellanes ha acabat les obres de rehabilitació de la font del safareig, un element patrimonial protegit com a bé cultural d’interès local (BCIL). Aquesta font històrica es troba als afores del nucli medieval i és considerada un dels testimonis clau de l’origen i la història de la localitat. La intervenció ha inclòs la restauració de les parts danyades del safareig i una neteja de les pedres que conformen la font. Segons l’alcaldessa, Lídia Ber, la font es troba just on el poble va començar a agafar forma, la qual cosa la converteix en un emplaçament simbòlic i carregat de significat. Demà està previst un acte d’inauguració que servirà per retre homenatge a aquest espai emblemàtic del municipi. Construïda en pedra calcària i d’estil barroc, la font presenta una paret frontal feta de grans blocs de pedra, coronada per una llosa amb una inscripció actualment illegible.

Els treballs de manteniment i restauració de la font han comptat una inversió de més de 13.000 euros i amb una ajuda de l’IEI. La vicepresidenta de l’IEI, Estefania Rufach, serà l’encarregada d’inaugurar la millora juntament amb el president de l’ens comarcal, Miquel Plensa.