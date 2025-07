La Seu d’Urgell acollirà la regió d’emergències del Pirineu

Publicat per Cynthia Sans Creat: Actualitzat:

La Seu d’Urgell es postula com el municipi que acollirà la futura Regió d’Emergències de l’Alt Pirineu i Aran. Ho va assegurar ahir la consellera d’Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, durant la visita que va fer a l’ajuntament de la capital de l’Alt Urgell per reunir-se amb l’equip de govern i membres de la corporació municipal. En paraules de Parlon, “la Seu té molts punts per poder acollir-la”. La consellera va fer aquestes declaracions moments abans de mantenir la reunió amb l’alcalde, Joan Barrera, que va concretar que el terreny que ha ofert està ubicat al sector Sud-5, a l’antic càmping EnValira, amb prop de 13.000 metres quadrats, on també s’ubicaria, va explicar, un parc nou de Bombers.

El Govern no té encara una data prevista per a la posada en marxa de la nova regió d’emergències, que englobarà l’Alt Urgell, l’Alta Ribagorça, la Cerdanya, el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà, però diversos municipis de les comarques de muntanya ja s’han ofert per acollir-la. A part de la Seu, han ofert sòl els ajuntaments de Tremp, la Pobla de Segur i Sort. La conselleria busca una superfície de 1.800 metres quadrats en la qual construir les instal·lacions, que reuniran un mínim de 17 empleats en tasques de control i coordinació de serveis d’urgències. “Necessitem una quantitat de metres important i venim a escoltar la proposta de la Seu”, va asseverar Parlon.

L’alcalde, pel seu costat, va indicar que el projecte d’instal·lar la nova seu d’emergències en aquesta zona de desenvolupament de l’entrada de la ciutat, a peu de la carretera N-260, permetria també l’ampliació de la comissaria dels Mossos d’Esquadra de la Seu utilitzant, va apuntar, l’edifici actual del parc de bombers, de manera que “tots els cossos de seguretat i d’emergències disposarien de les instal·lacions que requereixen” i que fa temps que han quedat petites.

Abans de la visita a l’ajuntament, Parlon va visitar la comissaria dels Mossos d’Esquadra de la Seu i va dir que el Govern treballa per incrementar els efectius per garantir una millor resposta a les necessitats del territori.