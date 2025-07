Detecten la presència del llop de forma “intermitent” a Boumort

Publicat per Marc Codinas Periodista Creat: Actualitzat:

“El llop està de passada i es pot quedar o no, depenent de si troba els seus principals requeriments: menjar i tranquil·litat”, expliquen fonts del departament d’Agricultura, després d’una nova confirmació de la presència d’un exemplar de llop a la Reserva Nacional de Caça de Boumort, al Pallars Jussà, per part dels Agents Rurals. La detecció es va confirmar el maig, gràcies a una càmera de fototrampeig instal·lada a la zona després de confirmar-se un atac de llop a Castell de Mur al febrer. Per la seua part, els Rurals van explicar que la seua presència a la zona és intermitent, alternant períodes d’aparició i absència. Treballen ara per identificar l’exemplar, recollint mostres de l’ADN sobre el terreny.

Aquesta tasca forma part d’un seguiment més ampli, ja que, com va avançar SEGRE, ja s’han detectat entre vuit i deu exemplars de llop, dels quals sis han estat identificats genèticament. Aquests perfils poden facilitar les necròpsies en el cas de dubtes sobre l’autoria d’un atac de fauna salvatge a bestiar.

En aquest sentit, l’any passat també es van produir atacs a ovins a la zona de Boumort. Les predacions van forçar els dos últims ramaders que quedaven a la zona a acabar prematurament la temporada de pastura, després de morir o desaparèixer una trentena dels seus animals. El Govern va atribuir aquests atacs al llop, pagant la primera indemnització a un ramader per aquest concepte. Dels dos ramaders que quedaven a Boumort, un es va vendre el ramat, mentre que l’altre va demanar al febrer els permisos per poder portar el bestiar a pasturar de nou a la reserva de caça. Fonts del Govern van explicar que, davant la presència del llop a la zona, se li ha ofert assessorament i material per protegir el ramat i “prevenir atacs d’aquest llop o d’altres de nous que puguin aparèixer”.