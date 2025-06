Més de setanta propostes culturals omplen l’estiu a la capital

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Tàrrega ha programat més de setanta activitats durant l’estiu. Destaca el cicle de cine a l’aire lliure durant quatre dimecres de juliol a la plaça de les Nacions amb la projecció de Casa en flames (dia 2), Flow (16), L’àvia i el foraster (23) i El 47 (30), i el setè cicle d’arts de carrer Públic als pobles del municipi que començarà el 6 de juliol a Claravalls amb un recital de música i poesia de David Ymbernon i Xavier Lloses. Repetiran les havaneres i la música tradicional amb Els Pescadors de l’Escala a Riudovelles el 12 de juliol, La Puntual Folk el 8 d’agost a la plaça dels Comediants i Balandra als jardins de l’Ateneu el 23 d’agost. Tampoc no hi faltaran les sardanes amb la Cobla Tàrrega el 19 de juliol i el 23 d’agost al Pati. Altres propostes seran el concert de Sant Magí al parc de Sant Eloi el 19 d’agost amb Mireia Rosich i Jordi Guixé, així com el festival Paupaterres (del 9 al 12 de juliol), el Galacticat (del 14 al 20 de juliol) i el TaReggae (del 25 al 27 de juliol).