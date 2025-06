El pallasso Pere Hosta inaugura el sisè festival a2m amb l’espectacle ‘Woof’

Publicat per Laia Pedrós Creat: Actualitzat:

Pere Hosta va inaugurar divendres passat la sisena edició del festival a2m de Tornabous amb l’espectacle de teatre familiar Woof, una comèdia enginyosa que explora el comportament humà a través dels gossos, combinant humor i tendresa en actuacions quotidianes reconeixibles. Malgrat la intensa calor, més de mig centenar de persones van assistir a l’espectacle a la plaça Santa Cecília del Tarròs. Prèviament, es va oferir una visita guiada al Museu d’Eines Antigues del Camp.

La pròxima cita de l’a2m, prevista per a aquest dijous 3 de juliol a les 21.00 hores, és un concert de la cantautora de Golmés Xènia Páez amb el seu pop, rock i gènere urbà a la plaça de la Torre de la Guàrdia d’Urgell. Abans es farà un passeig pel nucli antic.

En la sisena edició, el festival a2m s’ha tornat a concentrar a l’estiu programant cinc vetllades entre el 27 de juny i el 25 de juliol. També hi actuaran la Companyia Struc, Teatre de Dos i Joan Masdéu. La principal novetat d’aquest any és que abans de cada actuació s’ofereix una activitat per donar a conèixer algun equipament o lloc d’interès del poble escollit com a escenari, ja que el festival és itinerant pels tres pobles del municipi. El pressupost és de 5.000 euros.