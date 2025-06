El projecte ‘Reg’ celebra l’aigua amb un audiovisual d’Antoni Abad

Publicat per Laia Pedrós Creat: Actualitzat:

El projecte Reg. Inundacions artístiques al Canal d’Urgell va fer la cinquena parada dissabte passat a Agramunt, concretament en un dels espais més emblemàtics d’aquest històric canal, el pont de Ferro. Ho va fer de la mà d’Antoni Abad amb la seua proposta H2O. Abad va presentar un audiovisual amb què pretenia celebrar l’aigua a través d’un vídeo gravat amb drons d’un enorme cor flotant per sobre del canal amb la fórmula de l’aigua a sobre. De fet, els assistents a la presentació van ser obsequiats amb una tote bag amb el cor i la fórmula de l’aigua (H2O). Abad va explicar que quan Pau Minguet, comissari del projecte Reg, li va presentar la idea per primera vegada en els 161 anys d’història del canal d’Urgell, aquest s’havia tancat al reg per falta d’aigua. “La primera idea que vaig tenir va ser pensar en renecs, vaig estar investigant i realment n’hi ha molts de vinculats a la pagesia, però no m’agradava aquesta proposta tan negativa i després de solucionar-se el problema, vaig canviar radicalment i vam apostar per retre homenatge i fer una festa per celebrar l’aigua, que tant estimem.”

Després de la presentació de l’audiovisual, es va oferir un concert a càrrec de Xavier Baró així com coca de recapte.

Per la seua part, Minguet va destacar que “amb la d’Agramunt tanquem les cinc intervencions en cinc punts del canal que van tenir lloc a les cinc comarques per les quals passa”. Ara queda pendent la presentació del documentari sobre el projecte, obra de Miquel Ardèvol i Èric de Gispert (Krik Krak) a Lleida. Minguet va avançar que demanaran la sala d’exposicions de l’IEI per mostrar les diferents intervencions.