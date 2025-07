Almatret instal·la càmeres per detectar focs en una àrea de 12.000 hectàrees

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Creat: Actualitzat:

Almatret ha instal·lat càmeres de vigilància per detectar incendis. Situades al campanar de l’església, al punt més alt del Segrià, cobreixen una superfície de 12.000 hectàrees. Es tracta d’una nova eina per a la prevenció de focs, en una iniciativa de l’ADF Bosc Verd, formada per Almatret, Llardecans, Torrebesses i Maials.

El campanar de l’església de Sant Miquel d’Almatret, el punt més alt del Segrià (el municipi es troba a 462 metres d’altitud), llueix des de la setmana passada sis càmeres de videovigilància per detectar incendis, amb la qual cosa es cobreix una superfície d’unes 12.000 hectàrees de la comarca, les Garrigues, Tarragona i la Franja de Ponent. Es tracta d’una iniciativa de l’Agrupació de Defensa Forestal (ADF) Bosc Verd, que compta amb un centenar de voluntaris d’aquest municipi, Llardecans, Torrebesses i Maials. Aquestes càmeres supleixen el que durant anys es va fer a través de les torres amb vigilant. Són les primeres que s’instal·len a Ponent encara que a la demarcació ja n’hi ha al Solsonès. Han suposat una inversió de 5.800 euros.

L’alcaldessa d’Almatret, Jennifer Nadal, va explicar ahir que “fa temps que prenem mesures davant de l’elevat risc que tenim, en un municipi d’uns 60 quilòmetres quadrats i una geografia complexa. Hem arreglat camins i instal·lat hidrants. Les càmeres s’afegeixen al treball de prevenció”. Per la seua part, el president de l’ADF Bosc Verd, Gerard Jové, va reclamar més ajuda a les institucions per afrontar el risc d’incendis i va alertar que “el dia que hi haurà un incendi en aquesta zona serà molt seriós”. Ho va corroborar el cap dels Agents Rurals, Llorenç Ricou, que va recordar que el sud del Segrià és una de les zones “més delicades” i que l’incendi que es va originar a la Ribera d’Ebre el 2019 va arribar fins a Maials i Llardecans i va calcinar 5.000 hectàrees. Quant a les càmeres, Ricou va assegurar que són “vitals” perquè ofereixen imatges reals al minut i no és necessari avisar el 112 quan es veu una columna de fum perquè estan connectades les 24 hores al dia. Les imatges es visionen al Secretariat de les Federacions d’Agrupacions de Defensa Forestal.

Els Rurals reclamen llaurar franges en camps com a tallafocs

El cap dels Agents Rurals, Llorenç Ricou, va analitzar la situació de risc actual i va afirmar que “estem en plena canícula. Els incendis que s’han produït fins ara han estat per la sega del cereal i tempestes seques. No hi ha hagut cap incident important, si bé només el foc de la Segarra ha cremat més hectàrees que tot l’any passat”.

A última hora de la tarda d’ahir es va declarar un incendi d’envergadura a Tremp (més informació a la pàgina 14). Va agrair el treball de les ADF, els ajuntaments i els agricultors i va explicar que és important tenir una bona xarxa de camins. “Si arribem al més ràpid possible i amb tots els mitjans, hi ha possibilitat d’apagar un foc, però si s’arriba tard, no hi ha manera de parar-lo.” A més, va recordar la importància que la maquinària compleixi les mesures de prevenció i va fer una crida a crear franges de protecció: “La clau és ara llaurar al voltant de granges, pobles, masies perquè, en cas de foc, s’evita que es propagui i causi danys en immobles i infraestructures.”En un altre ordre de coses, una investigació liderada per la Universitat de Lleida (UdL), que acaba de publicar la revista Journal of Environmental Management, posa de manifest que augmentar les àrees protegides, com estableixen les últimes normatives, pot incrementar el risc d’exposició de la població als incendis més virulents.