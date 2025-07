Binèfar ultima la contracta de brossa amb el carrer a vessar

Multes de fins a 1.500 €- L’Ordenança de Convivència preveu multes de 750 a 1.500 € per tirar a la via pública escombraries “que dificultin el trànsit o generin riscos d’insalubritat” i fer-ho en barrancs i camins. “Caldria dedicar-hi una patrulla de la Policia Local, però és inviable”, va assenyalar l’alcaldessa, Patricia Rivera, que va fer una crida a usar correctament els contenidors. - E.B.D.

L’ajuntament de Binèfar ha adjudicat per 8.941 € a Ecotecno Ingeniería l’assistència tècnica per redactar els plecs del nou servei de recollida d’escombraries, que ha d’entregar en dos mesos i que inclourà el sistema d’un cinquè contenidor per a l’orgànica. Això situa la licitació de la contracta a finals d’any, va confirmar l’alcaldessa, Patricia Rivera, i la posada en marxa del servei a mitjans o a finals del següent.

El procés administratiu de preparació de la contracta es desenvolupa en paral·lel a uns altres dos: un de disputa política amb la comarca sobre qui ha de prestar aquest servei després del gir d’oposició al porta a porta de finals de l’any passat i un altre de deteriorament de la prestació de l’actual, en el qual la presència de bosses d’escombraries i altres residus fora dels carrers s’ha convertit en habitual a la capital lliterana.

La comarca va anunciar ahir que després dels sis primers mesos de desplegament del porta a porta en vuit dels catorze municipis de la Llitera i la instal·lació d’illes de contenidors en uns altres cinc, la recollida selectiva s’ha disparat al 62%, amb augments notables en envasos (44%) i en paper i cartró (27%) mentre la fracció resta es redueix en gairebé 3,5 tones diàries, amb l’estalvi que comporta.

El nou contracte de Binèfar, el cost del qual dependrà de les ofertes de les empreses, inclourà la recollida de brossa i la neteja viària, de la qual s’esqueixarà un altre plec amb els serveis de jardineria, mobiliari urbà i gestió del cementiri.

Queda per decidir si els contenidors seran d’accés general o serà necessari utilitzar una targeta d’identificació. “Això dependrà del que proposin les empreses en les millores sobre l’oferta”, va explicar Rivera. El tipus de contenidors serà, amb la freqüència de la recollida, decisiu per establir el valor de la contracta, va anotar l’alcaldessa.

L’ajuntament de Binèfar ha demanat a la comarca augmentar la freqüència de recollida al nucli urbà, una posició que combina amb el manteniment de diferències sobre com s’ha de liquidar el servei des de començaments d’any.