Controlat l'incendi de vegetació a Tremp que va obligar a confinar un poble

Els Bombers han donat per controlat l'incendi de vegetació que va obligar aquest dilluns a confinar la pedania de Puigcercós, a Tremp. Durant la nit, catorze dotacions han anat revisant el perímetre de l'incendi i detectant punts calents. Els Bombers van rebre l'avís a tres quarts de set de la tarda i hi van enviar 40 dotacions entre terrestres i aèries. Cap a quarts d'onze de la nit van donar el foc per estabilitzat. Els Agents Rurals calculaven aquest dilluns que les flames afectaven unes 30 hectàrees.