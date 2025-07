Un incendi posa al descobert una plantació de marihuana en una casa del Palau d'Anglesola

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Un incendi declarat aquest dimarts en un habitatge del Palau d'Anglesola (Pla d'Urgell) ha deixat al descobert una plantació interior de marihuana. Els serveis d'emergències han rebut l'avís a les sis del matí i en arribar a l'habitatge, ubicat a la plaça Catalunya, els bombers han vist que a les golfes on s'ha originat el foc hi havia una plantació de marihuana i han avisat a Mossos d'Esquadra. En arribar, la policia ha trobat 128 plantes de marihuana en fase inicial de creixement. La principal hipòtesi policial és que es deu a un incendi per sobrecàrrega, ja que la llum estava punxada i el foc s'ha originat als transformadors que alimentaven la plantació. Els agents també han detingut dues persones com a presumptes responsables.

Els detinguts són un home, de 40 anys, i una dona, de 37 anys, com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública i d'un altre de defraudació del fluid elèctric.