Noves denúncies per abús laboral per la mort del temporer a Fraga

“No permetrem que algú vingui a guanyar-se el pa per a la seua família i que a aquesta família li tornin un cadàver”, adverteix Rachid El Jazouli, responsable del sector agropecuari a CCOO-Aragó, després de la mort d’un temporer sense papers d’origen pakistanès que va patir un cop de calor el 20 de juny mentre treballava en una finca de fruiters de Fraga.

El sindicat, que fa unes setmanes va denunciar davant de la Mesa de Migracions quatre empreses fruiteres que operen al Baix Cinca per pagar per sota de l’SMI (9,03 €/hora), en unes ocasions imposant jornades més llargues que les que figuraven als contractes i en d’altres prolongant de manera irregular les jornades, va presentar la setmana passada dos noves denúncies per presumptes irregularitats a la campanya de la fruita al Baix Cinca, una per incompliments salarials i una altra per la gestió dels allotjaments.

Tanmateix, en la majoria dels casos aquestes denúncies topen amb un problema. “Els treballadors no declaren després per por de perdre la feina. És molt complicat. No fan el pas per temor a represàlies”, assenyala El Jazouli.

Així mateix, aquesta situació de silenci per la sensació d’indefensió també s’està projectant sobre les indagacions sobre la mort del temporer pakistanès, obertes fa deu dies per la Guàrdia Civil i per la Inspecció de Treball i que mantenen obertes almenys quatre línies de treball diferents.

D’una banda, investiguen l’accident laboral i el presumpte incompliment de la normativa sobre riscos laborals a la finca on treballava la víctima en plena onada de calor, i d’altra banda, indaguen la via per la qual aquest treballador va arribar a aquest camp i si es tracta d’un episodi de cessió il·legal de treballadors.

Una tercera se centra en l’aparent suplantació d’identitat del traspassat, que segons els primers indicis va ser contractat amb papers d’un compatriota que estava empleat en una altra província. I la quarta prova per aclarir és si hi havia més treballadors amb documents d’altres en aquesta explotació, com van arribar-hi de forma simultània i de quina manera haurien aconseguit aquesta documentació fraudulenta. Algunes fonts apunten a un mínim de quatre.

“Recomanem a les empreses que, en cas de dubte, consultin la Policia per la identitat de la persona que contractaran”, expliquen fonts de la Inspecció, que estan parant una especial atenció en les visites al compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals. Des de CCOO van denunciar “la falta de protocol de calor en moltes empreses”. “No permetrem que això torni a passar”, assenyala El Jazouli, que remarca que “no volem que mori gent per anar a treballar. Demanem sancions per evitar que mori gent per anar a treballar”.

Per divendres hi ha prevista una reunió entre la Subdelegació del Govern espanyol, la Guàrdia Civil, la Inspecció, els sindicats i les organitzacions agràries.

Frutas Lozano defensa el seu pla de reflotació

Frutas Lozano va defensar la setmana passada davant de l’Audiència d’Osca el pla de reflotació que fa uns mesos va aprovar el Jutjat Mercantil d’aquesta demarcació i que ha estat recorregut per diversos bancs que es mostren disconformes al considerar-lo perjudicial per a ells. Les dos parts, l’empresa amb el suport dels creditors comercials i productius, van defensar les seues posicions en la vista oral celebrada davant del tribunal provincial, que decidirà si ratifica el pla o el modifica. Lozano i tres filials acumulen quinze milions d’euros en deutes amb una dotzena de bancs, que sumen crèdits per valor d’onze milions i que reclamen declarar inviables aquestes firmes per liquidar-les i fer caixa amb el que es pugui obtenir en aquesta operació, i amb mig centenar de proveïdors, la pràctica totalitat de Lleida i de la Franja. Tanmateix, el titular del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 3 d’Osca, que actua com a mercantil, va concloure en una sentència pionera en el sector de la fruita que el procedent era posar en marxa un pla de reestructuració per provar de reflotar les empreses i salvar els seus 40 llocs de treball. Això implica que els bancs veuen esfumar-se dos milions i que el cobrament dels altres nou, condicionat als resultats, no comença abans del 2028.

La patronal de les ETT obre una investigació de la campanya agrària

L’Associació d’Agències d’Ocupació i Empreses de Treball Temporal (Asempleo) ha obert “una investigació interna” i ha ofert la seua “total col·laboració a les autoritats” davant dels indicis de “possibles irregularitats en la contractació de treballadors per a campanyes agrícoles”, va anunciar l’entitat.

La decisió té a veure amb l’operació Sonsacan desenvolupada per la Guàrdia Civil, la Inspecció de Treball i els Serveis Socials del Baix Cinca a Candasnos, on van alliberar gairebé 200 treballadors de temporada allotjats en infrahabitatges i sotmesos a situacions d’abús laboral. La majoria d’ells havien arribat de Colòmbia en processos de contractació en origen per tres ETT de Castelló, Barcelona i Madrid. Al seu torn, la patronal ha activat “una investigació exhaustiva per identificar les empreses implicades, verificar si tenen autorització i compleixen la llei i analitzar la relació amb les empreses usuàries”.