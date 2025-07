Un mirador al passat de la Seu d'Urgell: construiran una plataforma per fer visitable el jaciment de les Monges

Publicat per Cynthia Sans Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de la Seu va anunciar ahir que construirà una plataforma a mode de mirador al jaciment arqueològic del pati de les Monges. Disposarà d’una barana de seguretat i millorarà l’experiència de les persones que assisteixin a les visites guiades, que es potenciaran.

El projecte, que el consistori encarregarà durant els pròxims mesos, també contempla traslladar la porta d’accés, que quedarà al costat de la zona que havia acollit antigament la piscina del pati de les Monges. A més, el mur que delimita l’espai amb l’exterior es reformarà de manera que les restes arqueològiques siguin més visibles des de l’exterior.

L’alcalde, Joan Barrera, va indicar que els tècnics treballen per poder fer realitat aquestes actuacions de cara a l’any que ve. Així mateix, va destacar la necessitat de “transformar l’espai exterior” del jaciment per valorar les restes que els arqueòlegs han anat localitzant en les diferents campanyes d’excavació per “poder explicar la història medieval de la ciutat d’una forma més pràctica”.

Barrera va anunciar ahir aquestes actuacions en el marc de la presentació del final de la sisena fase de les excavacions arqueològiques del jaciment, situat en ple centre de la ciutat. Aquests treballs s’han portat a terme entre els dies 2 i 27 de juny.

Per la seua banda, la directora arqueològica del pati de les Monges, Carla Garrido, va indicar que al setembre continuaran els treballs de consolidació dels murs de les cases localitzades. A la tardor també restauraran les peces de metall localitzades, com ara algunes culleres o restes d’un cinturó, amb la idea que puguin ser exposades en un futur.

Un barri amb un gran “dinamisme” dedicat a l’artesania

Garrido va explicar que en aquesta fase s’han continuat excavant àrees que daten dels segles XVI i XVII, a part d’alguna zona de l’època medieval.

Com a hipòtesi, sembla que els nivells més antics formarien part de cases d’un barri que hauria quedat integrat dins del nou perímetre defensiu que es va començar a construir durant l’últim quart del segle XIV. A més, hi hauria una estança que podria haver servit de magatzem. Així mateix, s’han localitzat vestigis que indiquen que els murs s’haurien anat rehabilitant, un fet que corrobora “el dinamisme” urbanístic d’aquest barri d’artesans.