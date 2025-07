Denuncien que un abonament de Rodalies de la línia de Cervera costa el doble que a l’Estat

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

El sindicat CCOO va denunciar aquest dimarts que el sistema d’abonaments de transport ferroviari “penalitza durament” els usuaris dels Rodalies de Lleida, Tarragona i Girona a l’aplicar-s’hi els preus dels trens regionals “quan de fet són nuclis de Rodalies identificats”. Això fa que els usuaris de línies com l’RL3 i l’RL4, la qual enllaça Lleida amb Cervera i prolonga el servei fins a Terrassa, es vegin obligats a pagar 38 euros per un abonament mensual quan el preu als Rodalies de la resta de l’Estat (no als Regionals ni a Mitjana Distància) és de 20.

Al seu torn, el sindicat va demanar eliminar aquesta penalització del 90 per cent. Tanmateix, segons informa Renfe, “l’únic nucli de Rodalies, als efectes de l’estructura tarifària a Catalunya, és el de Barcelona”, la qual cosa “comporta que el seu sistema tarifari s’estableixi per zones”.

D’altra banda, UGT i CCOO de Lleida van anunciar ahir mobilitzacions del personal de transport per carretera davant de la “indignant” proposta de revisió salarial que plantegen les empreses. Finalment, la línia del tren de la costa registra durant la tarda d’ahir retards del voltant de mitja hora per una incidència a Reus.