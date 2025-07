Els Bombers esperen donar per controlat l'incendi de Torrefeta i Florejacs en un parell d'hores

Publicat per acn Creat: Actualitzat:

Els Bombers esperen donar per controlat en un parell d'hores l'incendi de Torrefeta i Florejacs que crema des d'ahir a les cinc de la tarda i que ha causat dues víctimes mortals. Després d'una jornada intensa de treball en què s'ha hagut d'afrontar cinc revifades al flanc esquerre i en què es patia per si el perímetre s'escapava cap a la Vall del Segre, l'inspector Moisès Galan ha explicat des del centre de control de Guissona que ara la situació està molt més estabilitzada. El perímetre del foc és de 50 quilòmetres amb una superfície afectada d'unes 6.000 hectàrees. Les flames han arribat a 24 construccions entre masies, pallers i coberts, més de la meitat de les quals abandonades.

Galan també ha explicat que durant la tarda hi ha hagut un altre moment complicat, quan s'ha declarat un altre incendi, aquest a Pinós (Solsonès), que ha obligat a desviar recursos del dispositiu de Torrefeta i Florejacs.

"Quan tenim un incendi gran, no en volem dos", ha explicat, per indicar que s'ha decidit desviar efectius, sobretot aeris, del primer foc per atacar amb contundència el segon i evitar que es fes gros. L'estratègia ha reeixit i en tres quarts d'hora, segons ha dit, s'ha aconseguit estabilitzar el foc de Pinós, i els mitjans han pogut tornar al de Torrefeta.

A la nit s'espera que aquest es pugui donar per controlat, moment en què es reduirà el dispositiu tant per "ajustar-lo a la situació" com en previsió de l'escenari "dur" que encara s'augura per demà.

I en aquest context, l'inspector dels Bombers ha advertit que s'està generant un nou escenari a Catalunya on incendis com el de Torrefeta i Florejacs seran cada cop més habituals. Incendis que poden arribar a desplaçar-se a 29 quilòmetres per hora, una velocitat molt per sobre de la capacitat d'extinció dels Bombers.

És per això que ha reclamat a la ciutadania que extremi les precaucions, i que faci cas de les indicacions de les autoritats, com per exemples els avisos ESAlert que envia Protecció Civil als telèfons mòbils.

Per exemple, ha explicat que avui els Bombers han trobat persones dins del perímetre del foc sobre el qual encara actuaven. "Quan tens un perímetre de 6.000 hectàrees no pots posar un mosso d'esquadra a cada cantonada. Per això cal apel·lar a la responsabilitat", ha dit.

Pel que fa al balanç de construccions afectades, els Bombers l'han acabat també aquesta tarda, i n'han comptabilitzat 24 entre masies, pallers i coberts. De totalment calcinades n'hi ha hagut dues, la resta han sofert afectacions parcials. Més de la meitat estaven en desús, segons ha explicat Galan