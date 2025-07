Cirque Hirsute obre avui Circ Picat, que anirà a les 4 residències de gent gran

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

El Circ Picat-Festival de Circ i Arts en Viu comença avui la 12 edició, en una entrega que presenta com a novetat una iniciativa que es porta a terme per primera vegada i que farà arribar el festival a les residències per a la tercera edat. Tandor & Paxton, una de les tres formacions lleidatanes participants en el festival, representa a les quatre residències del poble –L’Esplai, Vell d’Or, Terraferma i Sant Josep–, l’obra Tota una Festa Major en 30 minuts. Aquestes quatre representacions van començar ahir. L’espectacle inaugural d’avui serà Cosmicomics i anirà a càrrec dels francesos Cirque Hirsute, mentre que el de clausura portarà la firma de la companyia El Gran Dimitry, amb l’espectacle The Legend. Quant a la programació, comptarà amb 18 companyies i un total de 22 espectacles programats fins al diumenge 6 de juliol. Un total de 16 seran gratuïts i els altres 6, de pagament, encara que a un preu simbòlic de tres euros. De les 18 companyies participants, 4 són estrangeres, 4 més de la resta de l’Estat i les 10 restants, catalanes, de les quals tres són lleidatanes. Aquestes són Tandor & Paxton, que estrena Currídicum Vitae; el pallasso Lobrut Catifa, que també estrena Hissar, i el grup Nasty Lovers, que oferirà un concert.