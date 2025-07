Commoció a Agramunt pels dos morts

Publicat per Laia Pedrós Creat: Actualitzat:

Commoció i tristesa a Agramunt. La capital del Sió va viure ahir una jornada de dol després de la tràgica mort de dos veïns en l’incendi declarat dimarts a la tarda a Torrefeta i Florejacs. Un centenar de persones es van concentrar a les 12 del migdia davant de l’ajuntament per fer un emotiu minut de silenci en record de les dos víctimes mortals. Eren Jordi Esteve, de 32 anys –natural d’Oliola i veí d’Agramunt–, i Omar Fabián Agudelo, de 45 –natural de Colòmbia i veí d’Agramunt des de fa tres anys–. Es tractava del propietari i un dels treballadors d’una explotació ramadera, respectivament.

El minut de silenci va ser presidit pel president de la Generalitat, Salvador Illa, i la consellera d’Interior, Núria Parlon, amb l’alcaldessa d’Agramunt, Sílvia Fernàndez, i el president de la diputació de Lleida, Joan Talarn, a banda d’altres alcaldes de la zona i autoritats del territori. També hi havia representants de les dos famílies, molt afectats, a qui Illa va expressar personalment les seues condolences.

L’alcaldessa d’Agramunt va explicar que “les víctimes eren dos agramuntins, joves i molt coneguts. Estem desolats i molt commoguts per aquests tràgics fets”.

L’ajuntament va decretar dos dies de dol (ahir i avui suspenent tots els actes oficials) i va hissar les banderes a mig pal. Quan va acabar el minut de silenci, el president Illa i l’alcaldessa es van reunir a l’ajuntament amb alguns familiars de les víctimes per acompanyar-los en “aquests moments tan tràgics que no havíem viscut mai abans”, va apuntar Fernàndez.

Sobre el foc, la primera edil va comentar que “l’incendi originat dimarts a la Segarra va ser molt surrealista, mai abans no s’havien trobat amb un incendi tan enfurismat i d’aquesta envergadura que va acabar amb la tràgica mort de dos dels nostres veïns”.

“Molta prudència”

L’alcaldessa d’Agramunt també va demanar a la ciutadania “molta prudència” i “seguir les recomanacions i les indicacions de l’administració i dels professionals perquè únicament així deixarem treballar en condicions per poder extingir-lo com més aviat millor”. En aquest sentit, va reclamar “no circular pels camins per veure els efectes del foc” per “evitar més riscos dels que ja tenim”.

Quant als efectius dels Bombers, Fernàndez va assegurar que “eren moltíssims i la coordinació també ha estat molt bona, ens hem sentit molt ben acompanyats, però la situació va superar totes les expectatives amb les ràfegues de vent, el pirocúmul i com s’escampava el foc, ens anava sobrepassant, era molt dificultós”.

Veïns d’Agramunt van explicar que van viure moments de pànic, por i angoixa, especialment quan el cel es va cobrir d’un roig intens.

D’altres es van mostrar més tranquils. En aquest sentit, Felip Gómez va explicar que “vam començar a sentir olor de fum i ràpidament vaig tancar totes les finestres”. Per a Gómez, “l’error va ser que l’incendi es va originar cap a les cinc i l’alarma no ens va arribar fins a tres hores després”.

Una vegada va rebre l’alarma, “ens vam tancar a casa mirant les notícies fins que ens va arribar la nova alarma”.

Gómez també va comentar que al poble de Vilamajor, nucli de Cabanabona, “l’incendi va envoltar tot el poble, avui [ahir per al lector] he anat a arreglar una porta a la qual havia arribat el foc”.