D’un cop de calor a una intoxicació alimentària: cinc rescats de la Guàrdia Civil en un sol dia

La Guàrdia Civil va portar a terme dimarts cinc rescats al Pirineu oscenc. El primer va tenir lloc a les 12.50 hores, quan es va rebre un avís del 112 per al rescat d’una senderista francesa, de 71 anys, al congost de Mont-rebei, a Viacamp-Llitera. La dona havia patit un cop de calor per insolació i presentava problemes físics, per la qual cosa va ser evacuada al centre de salut de Benavarri.

A les 16.00 hores, es va rebre un altre avís d’una de senderista, de 44 anys i veïna d’Alacant, que havia tingut una caiguda al camí de Turieto (Torla) i presentava possible fractura de tíbia i peroné. Mentrestant, a les 16.45 hores, el GREIM va auxiliar quatre muntanyencs, de 34 i 38 anys de Valladolid i Segòvia, al pic de Braudimont, del parc nacional d’Ordesa i Mont Perdut, quan es trobaven en risc i presentaven hipotèrmia lleu. Així mateix, un altre senderista va relliscar al refugi de Bachimaña (Panticosa) i va haver de ser rescatat, ja que no podia continuar la marxa. Finalment, a les 20.40 hores es va rebre un altre avís via 112 per al rescat de dos senderistes, de 56 i 57 anys, que es trobaven al refugi d’Estós (Benasc). Un d’ells presentava una intoxicació per ingesta d’aliment. Després de ser valorat per un metge del 061, el senderista va ser donat d’alta in situ.