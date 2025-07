Els experts alerten que hi haurà més focs violents com el de la Segarra

Bombers i Agents Rurals van treballar durant tota la jornada d’ahir en l’extinció del foc de Torrefeta, que es va originar dimarts, va deixar dos víctimes mortals i va calcinar 5.600 hectàrees. Ha estat un incendi devastador i mai vist fins ara a Catalunya. Els experts adverteixen que cada vegada seran més freqüents.

Màxima alerta ahir a la Segarra, l’Urgell i la Noguera per evitar que el foc de Torrefeta, que ha deixat dos víctimes mortals i 5.600 hectàrees cremades en un perímetre de 50 quilòmetres, revifés. Van ser hores de tensió però també d’angoixa després del pànic que es va viure a última hora de la tarda de dimarts, en un incendi devastador mai vist a Catalunya. A les 22.08 hores el van donar per controlat. De fet, tant els Bombers com els experts adverteixen que es poden tornar a produir. Són els denominats de sisena generació.

Val a recordar que el foc es va propagar a velocitats rècord de fins a 28 km/h, impulsat per ràfegues de vent generades pel mateix incendi que van assolir els 120 km/h.

A més, es va formar un pirocúmul, un núvol de cendres i fum que va assolir els 19 quilòmetres d’altura. Quant a les causes, tot apunta que va ser originat per les espurnes d’una recol·lectora, com va avançar aquest diari ahir.

Moisès Galán, inspector i cap d’intervenció dels Bombers, va assenyalar que “aquests incendis van amb unes intensitats cada vegada més grans”, ja que “s’estan associant amb episodis meteorològics com una tempesta que ens acaba derivant a velocitats altíssimes”.

Per prevenir aquestes situacions va apuntar que “hem de fer una reflexió i crear un mosaic agroforestal necessari per alentir l’avanç dels incendis”. A la tarda, es va revifar en cinc punts, que van fer concentrar recursos per estabilitzar-los amb 22 dotacions.

La preocupació era que no evolucionessin cap a la Vall del Segre en una zona boscosa. Els Bombers van comptabilitzar 24 masies, pallers i coberts afectats pel foc, dos dels quals del tot i més de la meitat en desús. L’inspector dels Bombers va recordar la importància de fer cas de les alertes ja que van trobar diverses persones al perímetre afectat.

A la tarda, es van viure unes hores complicades per un incendi que es va declarar a Pinós, al Solsonès, que va calcinar 5,8 hectàrees, i un altre a la ciutat Lleida que va obligar a tallar la línia d’alta velocitat (més informació a la pàgina 36).

El president de la Generalitat, Salvador Illa, va visitar ahir el Centre de Comandament Avançat de Guissona per avaluar la situació de l’incendi. Durant la seua compareixença va alertar sobre la perillositat dels incendis actuals, que va qualificar com a “focs que no són com abans”. Segons va explicar, l’incendi de la Segarra va generar un pirocúmul de 17 km d’altura i es va propagar a una velocitat de 28 km/h en alguns moments, fet que el va convertir en un foc “fora de capacitat d’extinció”.

El president va agrair a la població el seguiment de les tres ordres successives de confinament que es van donar durant l’emergència, que van afectar unes 20.000 persones. “El més segur és seguir sempre les indicacions, encara que sembli contraintuïtiu”, va recalcar el president. De cara al futur, Illa va advertir que Catalunya s’enfronta a un estiu complicat en matèria d’incendis i va demanar “moltíssima prudència” a la ciutadania. També va apuntar a la necessitat de reflexionar sobre la gestió forestal, assenyalant que Catalunya té massa massa forestal i cal apostar més pels mosaics, que combinen zona agrícola amb zona forestal com a millor eina de prevenció.El president va voler agrair la tasca dels cossos d’emergència que van participar en l’extinció de l’incendi, especialment als Bombers, Agents Rurals, Mossos d’Esquadra i les Policies Locals. Va voler fer una menció especial als agricultors i les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) que, segons va assenyalar, van tenir un paper clau en les tasques d’extinció. Illa també va lamentar profundament la pèrdua dels dos veïns que van morir a conseqüència de l’incendi i va traslladar el seu condol als familiars. També va informar que dos bombers van resultar ferits de caràcter lleu durant les tasques d’extinció i es recuperen favorablement.