Impuls a un edifici de coworking i serveis

Publicat per Maria Molina Periodista Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Llardecans ha aprovat el projecte de construcció d’un nou edifici de coworking i serveis d’una sola planta diàfana. Suposarà una inversió de més de 314.000 euros, que el consistori pretén sufragar amb ajuts del pla Penta (pla d’emergència nuclear per la proximitat de la central d’Ascó, a Tarragona), segons va explicar l’alcalde, Xavier Mor.

El primer edil va explicar que s’està pendent de concretar el calendari d’ajuts per abordar les obres. El consistori ja ha comprat un solar per construir aquest edifici al carrer la Bassa. L’alcalde va indicar que en aquest local se centralitzaran serveis com podologia, odontologia o fisoterapia, vinculats a la salut i, en espacial, dirigits a la tercera edat.

Així mateix, Mor va explicar que ja s’està negociant amb persones especialitzades perquè portin a terme aquests serveis unes tres vegades per setmana. En la mateixa línia, va apuntar que el que més el preocupa és el termini d’execució del projecte, ara en exposició pública, ja que, si es prolongués molt, es podrien perdre els ajuts adjudicats.

Consorci del Segrià Sud

Llardecans forma part de la llista dels 14 pobles que integren el Consorci del Segrià Sud per al desenvolupament econòmic del territori i frenar l’atur juvenil. Són Alcanó, Almatret, Aspa, la Granja d’Escarp, Maials, Massalcoreig, Sarroca de Lleida, Sunyer, Torrebesses i Torres de Segre, encara que la intenció és que s’hi sumin també Torre-serona, Seròs i Montoliu de Lleida.

‘Al poble hi ha de tot’

El consorci ja està impulsant a través del programa de Repte Demogràfic de la Diputació la iniciativa Al poble hi ha de tot per engegar serveis de podologia, fisoterapia i perruqueria, a fi que els veïns, especialment els d’edat més avançada, no hagin de desplaçar-se a altres poblacions. El preu orientatiu per una sessió de podologia seria d’uns 28 euros i el de fisioteràpia, de 50 per una hora, segons fonts del consorci.

El Servei d’Ocupació de Catalunya subvencionarà aquesta iniciativa local que gestionarà l’organisme, el president del qual també és l’alcalde de Torrebesses, Mario Urrea. Les sessions de podologia i de fisioteràpia es podran portar a terme als consultoris mèdics locals, encara que algunes poblacions com Llardecans preveuen un edifici propi.