EDUARDO BAYONA Periodista Lleida

Aquest any, com l’anterior, tampoc hi haurà alumnes de segon de Batxillerat de l’IES Josep Vallverdú de les Borges en els exàmens de la selectivitat del setembre: les dos últimes promocions d’aquest curs han marcat una fita en el centre de les Garrigues al superar en bloc la PAU (Prova d’Accés a la Universitat), sense necessitat que cap dels examinats al juny no hagi de presentar-se a la repesca per poder accedir als estudis superiors.

“Cada any hi van entre 55 i 60 alumnes a l’examen, i portem dos anys seguits en què tots ells han superat les proves en la convocatòria del juny”, explica Núria Sabaté, la directora del centre, que destaca que “normalment tenim uns resultats per sobre de la mitjana”. Els dos últims resulten excepcionals en conjunt.

El Josep Vallverdú, que ofereix els dos cicles de l’ESO i diversos cicles d’FP i en el qual estudien al voltant de 800 adolescents, és l’únic centre que ofereix el Batxillerat en una comarca de 24 municipis, una cosa que comporta un esforç extra per a alguns alumnes: les classes es desenvolupen de dilluns a divendres de 8.00 a 14.15 hores, cosa que en el cas dels que no resideixen a les Borges suposa ampliar la jornada fins a 45 minuts per arribar al centre en una línia de transport escolar (n’hi ha 23 amb 480 usuaris de Primària i de Secundària) i el mateix al migdia per tornar a casa.

“Alguns tenen una jornada una mica més llarga pel transport, però això no es nota en el rendiment acadèmic”, assenyala Sabaté.

Es tracta, en qualsevol cas, d’un dels trets diferencials de l’escola rural, costós a Primària i a Secundària però que facilita l’adaptació a nous entorns més endavant.

“No hi ha una especialitat predominant a l’institut”, indica la directora, que respon sense dubtar quan se li pregunta per l’eventual existència d’un mètode d’ensenyament característic del centre: “Som una mica clàssics. Advoquem per la tornada al llibre de paper, però utilitzem les noves tecnologies quan són útils. Les compaginem amb el llibre i amb els apunts quan resulta imprescindible, quan fer-ho ofereix un avantatge.”

Els bons resultats en bloc no garanteixen els individuals per accedir a les carreres marcades com a objectiu. “Hi ha molta varietat en les preferències, però no tots aconsegueixen una nota suficient per entrar on volen”, destaca.

El centre, creat el 1980 i fusionat amb el d’FP el 1989, comença a necessitar algun repàs. “Es podria fer una reforma, però no és el moment de demanar-ho”, diu.