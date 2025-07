Substitueixen trens per busos a la línia de Cervera per una avaria

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Renfe va substituir ahir els trens per autocars en dos serveis de la línia RL3, entre Lleida i Cervera, arran d’una incidència de caràcter tècnic que impedia la circulació dels combois en aquest itinerari.

La mesura, segons va informar la companyia ferroviària, va afectar les circulacions amb sortida de Lleida a les 17.47 hores i amb inici a Cervera a les 19.14.

Els usuaris d’aquesta línia, que registren alteracions del servei d’aquest tipus en algunes ocasions, es troba entre els afectats per la decisió de la Generalitat i Renfe de no aplicar en els itineraris de Rodalies de Lleida, Girona i Tarragona el mateix sistema d’abonaments que s’aplica a la resta de l’Estat per a aquest format, encara que no a Regionals ni a Mitjana Distància, i que fa que l’abonament mensual surti un 90% més car: 38 euros a Ponent per 20 als nuclis de gestió estatal.

El diputat lleidatà de Junts Isidre Gavín va presentar ahir una reclamació davant de Consum en la qual demana equiparar els preus dels abonaments a les línies que n’han quedat excloses.

D’altra banda, fonts d’Adif van confirmar que la reobertura de la via de Saragossa a Tarragona per Casp, inicialment prevista per ahir, es retarda a mitjans del mes de juliol, cosa que posa al límit de la seua capacitat el trànsit de mercaderies per Lleida.