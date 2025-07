L’accés directe a l’Eix porta quinze anys en un calaix

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

L’accés a l’Eix Transversal (C-25) que reclama Guissona porta quinze anys en un calaix. La Generalitat va finalitzar la redacció de l’estudi informatiu el 2010 que definia el traçat de la nova carretera entre aquesta localitat de la Segarra i l’autovia.

Tanmateix, aquest document no va arribar a rebre l’aprovació definitiva i, des d’aleshores, el Govern no ha fet cap altre pas per materialitzar aquest projecte. Així ho afirma la consellera de Territori, Sílvia Paneque, en resposta a una pregunta parlamentària d’ERC.

Aquesta resposta parlamentària arriba dos mesos després que el ple del consistori de Guissona aprovés per unanimitat una moció d’ERC per reclamar a l’administració catalana que reprengui el projecte d’un accés a l’Eix Transversal. Ara la ruta més ràpida i curta és la que va per l’LV-3201 i discorre per Vicfred, les masies dels Hostalets i Portell fins a arribar a l’encreuament entre les poblacions de Ferran i Sant Ramon. Allà s’accedeix a la C-25.

Al marge de la connexió amb l’Eix, Paneque afirma en la seua resposta parlamentària que la seua conselleria “estudia diferents alternatives” per reduir el trànsit de vehicles pesants a Cervera i que buscarà el consens “entre les diferents administracions”.

El departament de Territori, va apuntar la consellera, espera també treure ben aviat a concurs la redacció del projecte per dotar d’un carril central d’avançament la carretera L-311 en un tram de sis quilòmetres entre la capital de la Segarra i Tarroja. Es tracta del model de carretera conegut com 2+1, que el Govern preveu implantar en diferents trams de la seua xarxa viària. En el cas de la Segarra, està previst iniciar les actuacions abans del 2027.