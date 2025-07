Constaten des de l’aire un perímetre de 94 quilòmetres del foc de la Segarra

Els Agents Rurals recorren a peu i per l’aire els 94 quilòmetres de longitud que fa el perímetre de l’incendi de la Segarra per delimitar les zones afectades. Agricultura facilitarà un peritatge col·lectiu als pagesos mentre que els Bombers continuen treballant en les tasques d’extinció del foc, que va arrasar unes 6.000 hectàrees.

Els Agents Rurals continuen treballant a la zona afectada per l’incendi de Torrefeta i Florejacs, a la Segarra, per acabar de delimitar la zona afectada per les flames i verificar l’evolució del foc davant de possibles represes que puguin augmentar la superfície cremada. Per fer-ho, utilitzen helicòpters i drons, a més d’unitats a peu que recorren els 94 quilòmetres de longitud que fa el perímetre.

El foc ha afectat unes 6.000 hectàrees, segons dades provisionals. La ràpida velocitat de propagació, que va arribar als 28 quilòmetres per hora, va fer que entre el paisatge cremat quedessin arbres que pràcticament estan intactes. Els Bombers van continuar ahir a la nit a la zona amb 10 dotacions. Ahir també van treballar en altres incendis a la Baronia de Rialb i Bellpuig.

Mentrestant, les persones afectades per l’incendi, amb danys a la Segarra, l’Urgell i la Noguera, no hauran de fer denúncies individuals davant dels Mossos o els Rurals per activar el peritatge per part d’Agroseguro. Aquest és l’acord que va anunciar ahir el conseller Òscar Ordeig després de la reunió de dijous a Guissona amb representants del sector agrícola, alcaldes i afectats.

El procediment s’activarà a través d’un únic certificat emès pels serveis territorials d’Agricultura a Lleida. Inclourà els titulars de la DUN, els titulars cadastrals, i les superfícies agrícoles afectades dins del perímetre de l’incendi. Quedaran excloses del certificat les superfícies no agrícoles així com les edificacions i instal·lacions.

La setmana que ve, Agricultura es posarà en contacte amb els afectats per fer un inventari dels béns danyats.

També es demanarà la col·laboració municipal i el personal de les oficines comarcals es desplaçarà per recollir les demandes i assessorar.

D’altra banda, familiars i amics d’Omar Fabián Agudelo, un dels dos morts en l’incendi, han iniciat una col·lecta per aconseguir prou diners perquè la seua mare i el seu germà puguin viatjar des de Colòmbia per al funeral. Els interessats poden fer un bizum al telèfon 645357639.

La reunió, a la qual van assistir més d’una trentena de persones, estava convocada per Unió de Pagesos. Raquel Serrat, coordinadora nacional del sindicat, va explicar que dijous el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, els va preguntar com havia viscut el sector la gestió del foc i van voler recollir les percepcions de primera mà dels afectats al territori.

Serrat va assenyalar que “els pagesos ens han fet arribar moltes carències i descoordinació”. Per la seua part, Néstor Serra, coordinador territorial al pla de Lleida, va reconèixer que “hi ha molta preocupació i la gent està molt crispada per la descoordinació”, i com a exemple va comentar que “els Bombers deien als pagesos que anessin a unes finques i els Mossos d’Esquadra no els deixaven passar”.

D’altra banda va assegurar que “és necessari que els caps dels cossos siguin del territori”.

Els assistents van coincidir que la comunicació d’emergència havia arribat “tard, quan estava tot cobert de fum”. Alguns van lamentar que els Bombers no els van tenir en compte quan ells van defensar que són els veritables coneixedors del territori.

Van reclamar “recuperar la propietat” i “no haver de sol·licitar permisos per tot”. Per als pagesos reunits a Agramunt, la clau és una altra gestió del territori.

Pagesos exigeixen “recuperar la propietat” per a la gestió del territori

Pagesos i ramaders reunits ahir a Agramunt van reclamar poder fer franges perimetrals a les finques, facilitats per aclarir els boscos i recuperar els ramats amb pastors. Aquestes van ser algunes de les propostes que van fer per intentar frenar els incendis com el que es va produir dimarts passat a Torrefeta i Florejacs.

Per la seua part, l’ajuntament d’Agramunt va aprovar dijous, en un ple extraordinari, una declaració institucional en solidaritat amb les víctimes i els afectats per l’incendi de Torrefeta i Florejacs.