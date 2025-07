Mollerussa crearà una taula sobre els problemes de nens i joves

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Mollerussa engegarà una taula multidisciplinària d’experts externs per definir una estratègia integral amb l’objectiu de millorar el benestar de la infància i l’adolescència. La iniciativa és fruit d’un diagnòstic participatiu realitzat per la càtedra Abel Martínez Oliva de la UdL en col·laboració amb els equips tècnics d’Acció Social, Comunitària i Habitatge del consistori.

Mollerussa es posiciona així com la segona ciutat a la província de Lleida, després de la capital, que disposa d’una anàlisi detallada sobre la seua població infantil i adolescent, un diagnòstic que va presentar l’alcalde Marc Solsona al gener.

“Encarregar aquest diagnòstic amb dades objectives demostra el compromís de l’ajuntament amb els nens i adolescents” de la ciutat, va dir ahir Solsona, que es va referir a la iniciativa com “una aposta estratègica: si parlem de futur, treballar amb aquest col·lectiu i la seua implicació en el dia a dia farà de Mollerussa un millor lloc per viure”.

Per la seua banda, Anna Carné, regidora d’aquestes àrees, va agrair la tasca de l’equip tècnic i la capacitat de teixir col·laboració entre diversos agents municipals per obtenir la informació quantitativa fonamental de l’estudi. Va recordar que Mollerussa ostenta la distinció de Ciutat Amiga de la Infància de l’Unicef des del 2012 i que té l’objectiu de renovar aquest reconeixement aquest any.

Així mateix, Daniel Gutiérrez-Ujaque, un dels autors de l’estudi, va destacar que aquest es basa en indicadors quantitatius i en l’aplicació de tècniques creatives com el body mapping, la contracartografia i els ecomapes, eines que permeten visualitzar la qualitat de vida dels menors, el seu vincle amb l’entorn urbà i la seua responsabilitat en la transformació de Mollerussa.