Imputats 3 conductors aquest any a Lleida per causar accidents mortals

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Creat: Actualitzat:

Un total de 15 persones han perdut la vida enguany en 13 accidents de trànsit a les comarques de Lleida. En tres dels casos, els conductors que van causar el sinistre han estat imputats per un delicte d’homicidi per imprudència greu. A més, hi ha 23 empresonats a Ponent per delictes contra la seguretat en el trànsit.

Tres conductors han estat imputats enguany a les comarques de Lleida per causar el mateix nombre d’accidents mortals. Si es té en compte que entre l’1 de gener i ahir s’han registrat 13 sinistres mortals —amb un balanç de 15 víctimes perquè en dos dels quals hi ha hagut dos morts—, es pot destacar que es tracta del 23% del total. Unes xifres que contrasten amb les de l’any 2024, quan hi va haver 26 accidents mortals —per un total de 29 víctimes— i en només dos dels casos hi va haver conductors imputats.

El primer detingut és el conductor d’un turisme que el 16 de febrer va atropellar un motorista de 21 anys d’Andorra a l’N-260 a Montferrer. De 71 anys i del Baix Llobregat, va donar negatiu en alcohol i drogues però els Mossos van determinar que va efectuar una maniobra sense prestar prou atenció. Concretament, va fer un canvi de sentit en un lloc no habilitat i sense comprovar que circulava una moto. El segon va ser el xòfer que el 6 de juny va atropellar una dona de 34 anys al passeig Onze de Setembre de Lleida que va acabar morint una setmana després a l’hospital. Finalment, divendres passat va ser empresonat el veí de Balaguer de 33 anys que va causar l’accident que hi va haver el 21 de maig a la C-12 a la capital de la Noguera en què va morir la seua parella, que anava de copilot. Sospiten que la va fer pujar per força al vehicle. A més, al novembre es preveu que es jutgi la conductora que el 2022 va causar un accident a la C-12 a Alfés en el qual van morir tres motoristes. Fiscalia sol·licita sis anys de presó.

Paral·lelament, actualment al Centre Penitenciari Ponent hi ha empresonats almenys 24 homes per delictes de trànsit. Tots ells, tret del de Balaguer, estan complint condemna —pot ser que també compleixin per altres delictes—. Són 16 per conduir sense carnet, cinc per alcohol i dos per conducció temerària, segons les dades de la conselleria de Justícia a 2 de juliol.

El 2023, segons les últimes dades disponibles al ministeri de Justícia, els jutjats lleidatans van dictar més de 1.500 sentències per delictes de trànsit. Aquesta xifra representa gairebé un centenar més respecte a 2022 i es va disparar un 56,3% respecte a abans de la pandèmia. Més de la meitat d’aquestes condemnes van ser de conductors que havien consumit alcohol o drogues al volant, o que es van negar a fer-se les proves de detecció. Així mateix, el 39 per cent de les condemnes van ser a xòfers que no tenien el carnet en vigor.

Els Mossos continuen investigant la tragèdia de Soses

Els Mossos d’Esquadra seguien ahir investigant l’accident que hi va haver diumenge a l’A-2 a Soses en el qual van morir dos conductors i sis persones més van resultar ferides (vegeu SEGRE d’ahir). Els morts són AD.A., veí d’Aitona de 38 anys, i A.C.G., veí de Fraga de 27. Investiguen per què el vehicle que va causar el sinistre, que conduïa el veí d’Aitona, circulava en direcció contrària. La Unitat d’Investigació de Trànsit de Ponent indaga en quina sortida de l’autovia hi va accedir en sentit contrari. Pel que sembla, minuts abans de la col·lisió el 112 havia rebut diverses trucades per alertar d’un cotxe kamikaze, com va avançar ahir SEGRE. Entre altres coses, analitzen els enregistraments de les càmeres que hi ha a l’A-2. El sinistre es va produir en direcció a Lleida i es van veure implicats quatre turismes. A més dels dos morts, hi va haver un ferit de caràcter crític, tres lesionats greus i dos ferits de diversa consideració. Van ser evacuats a l’Arnau de Vilanova.

Lleida va tancar diumenge una setmana negra amb cinc morts ja que també hi va haver tres víctimes més, una dijous a Puigverd de Lleida i dos divendres a Tremp. Amb les del Soses ja són 15 morts de trànsit aquest any a la demarcació, un més que en el mateix període del 2024.