Dotze detinguts a Fraga per baralles tumultuàries per venjances

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Civil de Fraga ha arrestat un total de dotze persones per participar en baralles tumultuàries per venjança entre famílies. Tres dels arrestats han ingressat a la presó. Hi va haver diversos ferits i els implicats van utilitzar armes com destrals, barres de ferro i pals. L’operació és fruit de dos investigacions. La primera per un aldarull que va tenir lloc la nit del 24 de juny. Hi va haver diversos ferits, un dels quals per arma blanca. Van detenir dos homes i van decomissar una pistola d’aire comprimit, rèplica d’una arma de foc, restes de botelles de vidre i una barra. La segona investigació la va obrir arran d’una denúncia del 23 de juny quan un home va explicar que havia estat agredit ell i una filla menor per part de cinc homes a la sortida d’un establiment. Hi va haver unes altres dos baralles entre els mateixos grups la matinada següent i el dia 29. Els investigadors van detenir deu persones entre els dies 30 de juny i 2 de juliol. L’ajuntament demana al Govern “actuar amb responsabilitat per garantir la convivència ciutadana”.