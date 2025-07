Alcarràs reforça la neteja dels carrers durant els mesos d’estiu

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

L’ajuntament d’Alcarràs ha augmentat el nombre de treballadors del dispositiu de neteja viària i ha incorporat un nou vehicle totterreny bugui, amb la finalitat de mantenir els espais públics en condicions òptimes en una època en què l’activitat als carrers s’intensifica. Així, el consistori confia a guanyar rapidesa, eficàcia i capacitat d’actuació amb el nou totterreny, al mateix temps que ha reforçat l’ús d’aigua a primera hora del matí, quan les temperatures són més suaus i s’optimitza el consum hídric.

L’alcalde, Jordi Castany, ha destacat que “durant l’estiu hi ha més vida als carrers: hi ha més activitats i més gent a l’exterior, per la qual cosa és necessari que l’espai públic estigui en condicions”, i va afegir que “aquest reforç és una aposta per a un poble net i cuidat, però també fa falta la implicació de tothom”.

Per una altra banda, el consistori ha iniciat una campanya de comunicació sota el lema Cuidem Alcarràs, cuidem casa nostra, amb l’objectiu d’augmentar el sentiment de pertinença i per conscienciar perquè l’espai públic sigui també considerat propi. Inclourà diferents materials explicatius en diversos idiomes i accions de reforç i formació.