El consistori de Guissona demana duplicar la capacitat de la depuradora

Publicat per CARMINA MARSIÑACH SEGARRA Creat: Actualitzat:

La depuradora de Guissona construïda el 1990 ha quedat obsoleta i està arribant al límit de la seua capacitat. Quan es va construir, la localitat tenia al voltant de 2.500 habitants i des d’aleshores la població s’ha triplicat amb més de 7.700 habitants. Per això, l’any passat l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) va adjudicar la redacció del projecte de millora i ampliació de la depuradora. Segons va explicar el regidor de Medi Ambient, Ramon Sala, en l’últim ple, celebrat dilluns, hi ha una discrepància sobre els cabals que es contemplen a l’esborrany del projecte, de 2.500 metres cúbics d’aigua al dia, i des de l’ajuntament consideren que com a mínim haurien de ser 4.000.

Les instal·lacions actuals permeten tractar 2.000 metres cúbics d’aigua al dia i, segons l’edil de Medi Ambient, aquest últim any hi ha hagut aportacions d’entre 2.500 i 2.900. “La depuradora ha quedat sobrepassada”, explica Sala. El bypass d’entrada no admet més cabal del que pot tractar la depuradora i la resta d’aigües grises no es poden tractar correctament. Per això, l’ACA ha rebut diversos avisos de la Confederació Hidrogràfica del Ebre (CHE).

Des del consistori apunten que també cal tenir en compte la població flotant de Guissona, més de 2.500 persones que treballen a bonÀrea, les que són a les residències, o les nouvingudes que no estan empadronades al municipi. En el cas de bonÀrea, l’empresa compta amb dos depuradores pròpies per tractar les aigües industrials i el que va a parar a la depuradora municipal serien les aigües de les oficines o les dutxes.

Altres projectes

L’ajuntament també està treballant en dos projectes per evitar que prop de 200 metres cúbics d’aigües blanques al dia vagin a parar a la depuradora.

En alguns punts de Guissona brolla aigua de manera natural que acaba a la xarxa de clavegueram i a la depuradora i això l’ACA no ho permet”, assegura Sala. Un dels projectes seria recuperar la riera del Passarell i l’altre, desviar les aigües blanques cap a la riera.

6,8 milions per a la renovació de la depuradora de Cervera

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) invertirà 6,8 milions (sense IVA) en la renovació de la depuradora de Cervera. Segons el projecte, que es troba en fase d’exposició pública, l’actuació contempla modificar el tractament biològic de l’aigua i adoptar un nou sistema tipus carrusel que permetrà millorar l’eliminació de nutrients com el nitrogen i el fòsfor, i adaptar-se així a la normativa vigent. Segons fonts de l’ACA, en aquest cas no es preveu ampliar la capacitat de la planta, que és de 2.280 metres cúbics al dia, ja que en l’actualitat de mitjana se’n tracten 1.715. Es preveu que d’aquí a 20 anys, segons dades de creixement de població, es puguin assolir els 2.200 metres cúbics. El projecte contempla la instal·lació de plaques fotovoltaiques per autoproveir-se.