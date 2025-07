La gestió del suro, una aposta de futur

Alumnes de l’Escola Agrària del Solsonès han portat a terme un curs de pelador de suro a Santa Coloma de Farners. Aquesta formació pràctica, que es porta a terme durant el pic de l’estiu, l’únic moment en què es pot pelar el suro, suposa un gran repte físic. El mètode continua sent manual, tal com es feia fa més de 70 anys. Els estudiants van practicar a la finca de l’escola agrària forestal de Santa Coloma i la formació va culminar amb la visita a l’empresa Quality Suber, on van conèixer el procés preindustrial de classificació i selecció del suro abans de la comercialització. Aquesta ha estat la segona edició del curs a Catalunya, i des de l’Escola del Solsonès celebren contribuir a donar continuïtat a un ofici tradicional, mentre aposten per una gestió forestal activa, sostenible i amb futur.

La gestió eficient dels boscos d’alzines sureres a Catalunya no només és clau per a la prevenció d’incendis forestals, sinó que també representa una important font de recursos econòmics. Tanmateix, només es gestiona activament la meitat de les 83.000 hectàrees de suredes que hi ha al territori. Una situació que contrasta amb la realitat del sector industrial, ja que les empreses catalanes que treballen amb el suro han d’importar fins al 80 per cent del material que acaben comercialitzant, ja que només s’aprofita la meitat del potencial productiu. Demanen recuperar i gestionar les suredes abandonades i posar en relleu aquests boscos i millorar la qualitat del suro.