MAPA | El risc d'inundacions amenaça la tranquil·litat d'un municipi lleidatà

Arran de les recents inundacions provocades per la DANA a València, l'atenció s'ha centrat en les zones inundables de tot el país, incloses les de Catalunya. A més del barri lleidatà de Cappont , que es troba íntegrament en risc d'inundació, diversos pobles del pla de Lleida també presenten diferents nivells de perill en cas de crescuda de l'aigua.

Segons el mapa de risc elaborat pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic , La Fuliola, municipi de l'Urgell amb 1.230 habitants, és el que més mal parat en sortiria. Els mapes de risc en període de T10, que representen la probabilitat més alta d'inundacions, mostren que La Fuliola quedaria pràcticament partida per la meitat en cas d'una crescuda important de l'aigua.

La zona que envolta el poble i tota la comarca també patiria aiguats i inundacions, però en la resta de pobles només afectaria a les zones no urbanes, com Bellvís, El Poal, Linyola, Ivars d'Urgell o Anglesola. A banda de La Fuliola, a Tornabous i Barbens també hi hauria parts urbanes afectades.

Curiosament, malgrat el risc d'inundació que presenta, La Fuliola no està obligat a disposar d'un Pla d'Actuació Municipal (PAM) específic per a aquest tipus de situacions (sí que el té recomanat per ventades o incendis). Segons dades facilitades per Protecció Civil, dels 521 municipis catalans que sí estan obligats a tenir un PAM per risc d'inundacions, només 225 el tenen actualitzat. Això significa que el 56,9% dels ajuntaments incompleixen la normativa, ja sigui perquè mai han redactat el pla (58 municipis) o perquè el tenen caducat (238 municipis).

Què són les Zones Inundables T10?

Les Zones Inundables T10 (ZI T10) es refereixen a àrees geogràfiques que tenen una alta probabilitat de patir inundacions amb un període de retorn de 10 anys. Això significa que hi ha un 10% de probabilitat anual que aquestes zones experimentin una inundació superior a un cert nivell. Aquestes zones són identificades mitjançant estudis hidrològics i geomorfològics realitzats per autoritats en gestió de recursos hídrics, ordenació del territori i protecció civil.

Un període de retorn de 10 anys implica que, estadísticament, hi ha un 10% de probabilitat que es produeixi una inundació superior a l'estimada cada any. A més, la probabilitat que una zona es vegi afectada per una inundació en un període de 25 anys és del 92,8%, i en 50 anys, del 99,5%. Aquestes probabilitats reflecteixen un risc significatiu per a les àrees designades com ZI T10.

La identificació i delimitació precisa de les ZI T10 és essencial per a la planificació territorial, urbanística, i la protecció civil. Permet a les autoritats i a la població conèixer les zones de risc i prendre mesures preventives per minimitzar els danys potencials causats per les inundacions. Les zones inundables estan regulades per diverses normatives, incloent el Reial Decret 903/2010, que transposa la Directiva Europea 2007/60 sobre avaluació i gestió dels riscos d'inundació.