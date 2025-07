Ca l’Amigó es convertirà en un centre cultural

L’ajuntament de Montgai ha donat llum verda al projecte de restauració i consolidació de l’immoble de Ca l’Amigó, un edifici emblemàtic situat a l’espai cultural Lo Carreró, amb l’objectiu de transformar-lo en un nou centre sociocultural obert a la ciutadania. El projecte compta amb una inversió total de 210.323 euros, dels quals un 90% seran finançats pel departament de Cultura, i respon a la voluntat del consistori d’ampliar i diversificar l’oferta cultural del municipi. Ca l’Amigó, catalogat com Bé Cultural d’Interès Local (BCIL), va ser adquirit recentment pel consistori i es troba a la zona de Lo Carreró. L’alcalde de Montgai, Jaume Gilabert, va destacar la importància del projecte: “Volem adequar-lo perquè pugui acollir exposicions, xarrades, conferències i actes diversos que enriqueixin la vida cultural de Montgai.” A més d’aquesta actuació, el consistori està treballant en el desenvolupament d’un ambiciós pla de promoció turística municipal, emmarcat dins del Pla Estratègic del Pirineu i les Terres de Lleida 2023-2026. Sota el nom Montgai, poble saboner: ecoturisme i cicloturisme al Baix Sió, cultura agrària entre el reg i el secà, el projecte té com a objectiu posar en relleu dos dels principals actius del municipi: la tradició sabonera i la ruta cicloturística de la Vall del Sió. La iniciativa està sent redactada per la consultora turística Castells de Lleida i busca atreure visitants a través de la identitat local i el turisme sostenible. “Montgai és un poble en el qual l’elaboració del sabó ha estat i continua sent un element clau de la nostra cultura, igual que la ruta cicloturística del Sió. Són dos recursos que hem de cuidar i potenciar”, va afirmar el primer edil. Amb aquests projectes, Montgai reforça la seua aposta per la cultura, el turisme de proximitat i la sostenibilitat com a eixos de desenvolupament local.

Patrimoni

Precisament, durant la urbanització de la plaça de Ca l’Amigó l’any passat van sortir a la llum les restes d’un antic trull, un dipòsit utilitzat històricament per a oli i vi, parcialment enterrat, i d’una sitja. L’objectiu del consistori era protegir aquest patrimoni i fer-lo visitable amb unes vidrieres i il·luminació, mentre que amb el trull s’estudia què fer-ne perquè no té tant valor.