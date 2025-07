Eth refugi dera Restanca torne aguest ostiu damb aforament redusit

Publicat per Marc Codinas Periodista Creat: Actualitzat:

Eth refugi dera Restanca a tornat a daurir fin finau aguesta setmana dempús d’adjudicar-se era licitacion exprès convocada peth Conselh. Er anterior guarda, Josep Mohedano, se jubilèc est’an passat, e era gestion a requeigut ara enes persones que conformèren eth sòn equip es darrèrs ans. Eth refugi barrèc en seteme d’est’an passat e era sua redubertura aguest ostiu depenie dera execucion d’òbres de seguretat ena escala d’emergéncies. Totun, era manca de permisi per part deth Parc Nacionau d’Aigüestòrtes e Estanh de Sant Maurici entad aguesta actuacion obliguèc a daurir-lo de nau damb ua reduccion d’aforament, en tot passar de 80 a 50 lhets. Aguesta mesura cèrque garantir era seguretat des usatgèrs enquia que poguen executar-se es òbres.

Era equipa de guardes tad aguesta sason ei format per Mireya Gómez, damb 14 ans d’experiéncia ena Restanca; Jana Serra, damb ueit ans en refugi, Jordi Márquez, damb quate; e Gabriel Serra, damb experiéncia en d’auti refugis. “As tres dies d’anonciar era dubertura auem arrecebut mès de miei centeat de resèrves”, explique Márquez, qui detalhe qu’es refugis colindants dera rota Carros de Foc, coma Colomèrs e Ventosa e Calvell, son ath maximom de resèrves aguest ostiu, dauant era possbilitat qu’era Restanca non poguesse redaurir. “Auem estat avisant dera redubertura autant as refugis coma as guides professionaus qu’ère d’abituda que mos visitèssen, mès an auut de cambiar es sòns itineraris”, ahig Márquez”. “An estat dies fòrça intensi, mès èm fòrça illusionadi”, afirme, e manifèste era sua volentat de participar ena licitacion definitiva que premanís eth Conselh Generau.