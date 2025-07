Ecologistes en Acció acusa el Govern d'empènyer Catalunya "a l'infern climàtic" amb les seves polítiques

Publicat per acn Creat: Actualitzat:

Ecologistes en Acció ha acusat el Govern d'empènyer Catalunya "a l'infern climàtic" amb les seves polítiques. A parer de l'entitat, l'afectació del canvi climàtic és "extrema" al país i "empitjora cada any" amb temperatures "desbocades", de "més de dos graus" per sobre de la mitjana climàtica. El col·lectiu basa les afirmacions en el darrer informe del Servei Meteorològic de Catalunya i a partir d'aquí opina que la Declaració d'Emergència Climàtica del 2019 "ha estat paper mullat". Així, considera que les polítiques públiques han seguit impulsant un model econòmic "incompatible amb els límits planetaris". És aquí on situa les polítiques del Govern i "l'aposta" per les macroinfraestructures i els macroesdeveniments.

Després de les declaracions del president de la Generalitat, Salvador Illa, en relació amb la gravetat dels darrers incendis a Catalunya, els activistes han volgut recordar al cap de l'executiu català que l'ampliació de l'aeroport "va directament contra l'Acord de París" i "alinea el seu Govern amb el negacionisme climàtic de Donald Trump".

La plataforma retreu a Illa que en els primers mesos de mandat hagi anunciat "l'activació de macroprojectes aturats pel seu impacte ambiental, amb afectació dels ecosistemes i increments molt significatius de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle". Posa com a exemple el quart cinturó, l'ampliació de l'AP-7,el desdoblament de la C-16, el Circuit de Catalunya, el Hard Rock o l'ampliació de l'aeroport del Prat, entre d'altres.

El col·lectiu creu que en tot el període del govern del PSC "no s'ha adoptat ni una sola mesura significativa per fer front a la crisi climàtica" i que, "al contrari", s'ha "intentat desvirtuar" la proposta de Pressupostos de Carboni presentada pel Grup d’Experts en Canvi Climàtic "amb una contraproposta aigualida i molt menys ambiciosa".

En l'àmbit de la gestió de l'aigua, tot i les perspectives "extremadament pessimistes" del Meteocat, el Govern "segueix una política d'oferir aigua sense límits a activitats econòmiques insostenibles com ara la ramaderia industrial, el turisme massiu o nous regadius".