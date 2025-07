Les obres de millora a la travessia de la C-14 començaran al setembre

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Tàrrega iniciarà les obres de millora de la travessia urbana de la C-14 al setembre després d’adjudicar-les per 319.217,31 euros, dels quals 150.000 euros els subvenciona el Servei Català de Trànsit. S’han adjudicat en dos lots a Romà Infraestructures per 287.136,75 euros i un termini d’execució de sis mesos i a Adtel Sistemas de Telecomunicación SL per 32.080,56 euros i tres mesos. Està previst ampliar la rotonda situada entre les avingudes de Tarragona i Josep Tarradellas (vegeu la imatge), modificar els xamfrans del carrer Francesc Moragues i col·locar pilons en punts estratègics així com afegir deu senyals de pas de vianants lluminosos amb plaques solars i renovar disset punts de llum amb led. També s’instal·laran relleus a la calçada per a persones amb discapacitat visual i s’habilitarà una rampa a l’encreuament amb el passatge Sant Jordi a més d’ampliar el carril bici per connectar-lo amb el carrer Salvador Espriu, a prop del CAP. S’instal·laran tres càmeres de videovigilància en punts estratègics: al principi i al final de la C-14 i al Centre d’Entitats. Queda pendent de licitar un tercer lot (el concurs va quedar desert) corresponent a la instal·lació de nous semàfors amb control remot a l’encreuament de la plaça del Carme i l’avinguda de Catalunya.