La Generalitat prepara ajuts i una nova gestió forestal contra els incendis

CARMINA MARSIÑACH SEGARRA

La Generalitat podria aprovar avui un primer paquet d’ajuts per als damnificats pels incendis del passat dia 1 de juliol originats a Torrefeta i Florejacs, que van cremar 5.600 hectàrees i van causar la mort de dos persones. Una desena d’alcaldes de municipis afectats es van reunir ahir amb el president Illa a Barcelona.

La Generalitat prepara un paquet d’ajuts per als damnificats per l’incendi de Torrefeta el passat 1 de juliol, que va cremar unes 5.600 hectàrees i va causar la mort de dos persones. Així ho van anunciar ahir els alcaldes dels municipis afectats després de reunir-se amb el president, Salvador Illa, i els consellers Òscar Ordeig (Agricultura) i Núria Parlon (Interior), a qui van traslladar les 21 peticions consensuades després de dos setmanes de debat arran del macroincendi.

Els alcaldes van afirmar que Illa va coincidir que és necessari un canvi de mentalitat per estendre el model de mosaic agroforestal per tot el territori com a mesura preventiva. Aquesta era una de les seues reivindicacions, al costat d’altres com col·locar hidrants a les masies, accedir a l’aigua del Segarra-Garrigues o gestionar marges i accessos rurals. També van demanar relaxar restriccions actuals dels agricultors i més coordinació entre els cossos que participen en les emergències.

Els alcaldes de la Segarra, l’Urgell i la Noguera hi van acudir amb els presidents comarcals i el de la Diputació, Joan Talarn, i van confiar que una part dels ajuts s’aprovi avui en el Consell Executiu.

El president de la Segarra, Ramon Augé, va dir que encara s’estan valorant els danys de l’incendi. Va afegir que “el canvi de mentalitat” sobre el model de país comporta “canviar la gestió forestal i agrícola”.

Els edils van demanar al Govern que s’escolti el territori i pugui participar en les gestions de les emergències. Augé va reivindicar també cartografiar els recursos hídrics i les masies aïllades.

L’alcaldessa d’Agramunt, Sílvia Fernàndez, va assegurar que el Govern va mostrar una disposició “molt positiva” en la reunió. Per la seua part, l’alcaldessa de Sanaüja, Maria Casoliva, va veure necessari en primer terme que “posin diners sobre la taula, ajuts per arribar allà on no ho fan les assegurances”.

Una dotzena d’alcaldes, a més dels tres consells, havien presentat el paquet de peticions la setmana passada a la Diputació. Ahir van excusar la seua absència en la reunió Guissona, Torrefeta i Ponts.

Foc i aigua s’acarnissen en municipis de la Noguera i l’Urgell

Els veïns de Vilanova de l’Aguda i Cabanabona no s’havien recuperat encara dels danys provocats per l’incendi de Torrefeta i Florejacs quan també es van veure afectats pel temporal de dissabte. “Era estremidor veure la força amb què baixava l’aigua pels camps”, explica Francesc Vila, pagès de Guardiola, de Vilanova de l’Aguda, i de 77 anys d’edat. En qüestió de dies assegura que han viscut un incendi i uns xàfecs excepcionals: “No havia vist res així en tota la meua vida.”

Algunes de les seues terres que encara estaven per collir van quedar calcinades per les flames i ara, arrossegades per l’aigua que va baixar amb molta força a l’estar tot el terreny calcinat. “A totes les finques l’aigua ha destruït els marges i ha deixat forats”, va dir, i va explicar que l’hauran de reparar amb una retroexcavadora: “Amb el tractor, perdríem el temps.”Segons els pagesos, des d’Agroseguro es van comprometre a començar els peritatges per l’incendi aquesta setmana, després de denunciar-ho la setmana passada als ajuntaments. “Aquest any, no ens compensarà”, lamenta Vila, ja que tan sols tenien assegurats 5.000 kg per hectàrea i aquest any n’haurien collit 6.000. Confien que les pluges de dissabte no entorpeixin els peritatges, ja que es van emportar les espigues que van quedar als terrenys. L’alcaldessa de Vilanova de l’Aguda, Carla Mascó, assegura que la pluja també ha provocat desperfectes en alguns paviments, camins i sobretot marges dels camps. “Hi ha molta feina per fer”, assegura. El foc i l’aigua es van acarnissar també en localitats com Agramunt.

Més coordinació i que “ens deixin apagar el foc a l’hivern”

L’alcaldessa de Sanaüja, Maria Casoliva, va reivindicar que “des del territori ens deixin gestionar el territori. Si els incendis s’apaguen a l’hivern, que ens deixin fer-ho”. En aquest sentit, va opinar que durant molts anys s’ha fet “molta política verda” però va assegurar que no es pot “implementar una zona zepa i que no hi hagi diners per gestionar-la. No serveix de res, al contrari, és un polvorí”. La seua homòloga a Agramunt, Sílvia Fernàndez, va demanar “millorar la coordinació entre els diferents cossos (d’emergències) i els agents del territori”, i va citar alcaldes i agricultors.