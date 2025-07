Onze municipis de la Franja de Ponent, afectats pel gas radó, relacionat amb els tumors pulmonars

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Un total de onze municipis de la Franja de Ponent hauran d'implementar mesures preventives en la construcció i rehabilitació d'habitatges per combatre l'elevada exposició dels seus veïns al gas radó, segons ha confirmat recentment el Consell de Seguretat Nuclear (CSN). Aquest gas radioactiu, considerat una de les principals causes de càncer de pulmó, s'origina a partir de la descomposició de l'urani present en materials de construcció.

D'aquests onze municipis afectats, només Montanuy es troba classificat a la Zona 2, la més crítica, on és obligatori efectuar mesuraments sobre la presència del gas als centres de treball i edificis residencials . A més, cal aplicar barreres o sistemes d'extracció si se supera el llindar de risc establert. Els altres deu municipis —Albalate, Albelda, Alcolea, Belver, Binaced, Fraga, Osso, Pont de Montanyana, Sopeira i Torrent— estan inclosos a la Zona 1, on els mesuraments són opcionals però les barreres són obligatòries en noves construccions.

L'any 2023, el CSN va complir amb una de les tasques pendents des de l'entrada en vigor del Reial Decret 1029/2022, elaborant un llistat de municipis segons el possible grau d'exposició dels seus edificis. Aquesta classificació estableix tres zones d'actuació en funció del nivell de risc, sent la Zona 2 la d'actuació prioritària.

Impacte a les comarques de Lleida

La situació a la Franja contrasta amb la de les comarques lleidatanes, on el CSN ha identificat 42 municipis a la Zona 2. Aquests es concentren principalment en cinc comarques del Pirineu: Alt Urgell, Alta Ribagorça, Aran, Pallars Sobirà i Cerdanya. A més, 71 municipis lleidatans es troben a la Zona 1, mentre que cap no està classificat a la Zona 3, on no existeix risc significatiu.

Els municipis inclosos a la Zona 2 estan obligats a incorporar la mesura del radó a les avaluacions de llocs de treball i als plans de prevenció de riscos laborals. També han de verificar la presència del gas als habitatges actuals i aplicar mesures per atenuar-la si s'assoleixen o superen els límits establerts de 300 Bq/m³, que es considera el nivell de referència a partir del qual existeix un risc per a la salut.

El radó i els seus efectes sobre la salut

Segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), el radó causa entre el 3% i el 14% de tots els càncers de pulmó en un país, depenent del nivell mitjà nacional i la prevalença del tabaquisme. A Lleida, l'Enquesta de Morbiditat Hospitalària de l'INE registra 3.392 estades hospitalàries anuals per neoplàsies de pulmó, tràquea i bronquis, el que podria traduir-se en entre 120 i 470 casos anuals atribuïbles al radó.

Aquest gas incolor, inodor i insípid s'escapa fàcilment del sòl a l'aire i, tot i que en exteriors es dilueix ràpidament, tendeix a concentrar-se en espais tancats. És especialment present als habitacles de les zones baixes dels edificis, soterranis, cellers i aparcaments, que es consideren espais d'atenció prioritària en les mesures preventives que hauran d'implementar els municipis afectats.