Sanitat retira una crema hidratant per contenir microorganismes perillosos
Els lots afectats suposen un risc especialment per a persones immunodeprimides
L’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha emès una alerta sanitària que ordena la retirada immediata de Erborian Centella Crème del mercat espanyol. Aquesta coneguda crema hidratant, disponible en formats de 50 ml i 20 ml, presenta contaminació microbiològica a quatre lots específics que poden suposar un seriós risc per a la salut dels consumidors, segons ha confirmat l’organisme regulador.
Les anàlisis realitzades han detectat la presència de Micrococcus luteus, Microbacterium oxydans i Candida parapsilosis als lots identificats com KM05363, KM06363, KM06343 i KM07343. Aquests microorganismes poden desencadenar infeccions cutànies i sistèmiques, sent especialment perillosos per a persones amb sistemes immunitaris compromesos o amb determinades patologies preexistents. Davant d’aquesta situació, Laboratoires M&L Erborian (França), responsable del producte a Espanya, ja ha activat els protocols per recuperar totes les unitats afectades.
L’alerta afecta tots els canals de distribució en territori nacional, incloses farmàcies, parafarmàcies, perfumeries i plataformes de venda online. Les autoritats sanitàries recomanen als consumidors que verifiquin el codi de lot dels seus productes i, en cas de coincidir amb els afectats, suspenguin immediatament el seu ús i acudeixin al punt de compra per gestionar la corresponent devolució.
Protocol d’actuació per a establiments
Els punts de venda autoritzats a Espanya han rebut instruccions precises per procedir amb la retirada. Segons estableix l’AEMPS, tots els establiments han de revisar exhaustivament el seu inventari per identificar possibles unitats dels lots compromesos. En cas afirmatiu, han de retirar-los immediatament de l’exposició comercial i contactar amb la distribuïdora per coordinar la seua devolució.
Les autoritats sanitàries de totes les comunitats autònomes han estat informades d’aquesta situació per garantir el compliment de les directrius i maximitzar l’abast de l’alerta. Aquesta mesura preventiva busca evitar possibles afectacions a la salut pública mentre es completa la investigació sobre les causes de la contaminació microbiològica detectada en aquest popular producte cosmètic.