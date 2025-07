Els Rurals denuncien dos arqueofurtius a la Noguera

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Els Agents Rurals han denunciat dos persones per arqueofurtivisme, als quals acusen de ser integrants d’un grup criminal dedicat a la venda il·legal d’objectes d’interès arqueològic. Els dos individus van ser interceptats quan feien una prospecció amb detectors de metalls al terme municipal de Castelló de Farfanya.

En l’actuació, els agents els van intervenir 1.252 objectes metàl·lics d’interès històric i arqueològic, entre els quals 943 monedes de diverses èpoques. També els van confiscar dos detectors i eines com una aixada i un pic. Posteriorment, en el marc de la mateixa actuació, es van registrar dos domicilis a Balaguer on es van trobar uns 1.300 objectes més, la majoria monedes, així com tres detectors de metalls i eines per a la neteja i manipulació de les peces.

Part del material intervingut pels Agents Rurals estava destinat a la venda a través d’un conegut portal de compravenda en línia.

Augment notable de casos

La de la Noguera és una de les 40 actuacions que els Agents Rurals han portat a terme durant els primers sis mesos d’aquest any contra l’ús il·lícit de detectors de metalls en el medi natural. Aquesta xifra suposa un increment significatiu d’aquesta pràctica, que és il·legal perquè posa en risc el patrimoni cultural, ja que durant tot el passat any les inspeccions per aquesta causa van ser prop de 30.

Al voltant d’un 25% de les intervencions han tingut lloc a les comarques de Lleida. Els Rurals remarquen que la recerca de restes arqueològiques o d’interès històric amb aquests aparells no està permesa i el seu ús es limita a professionals de l’arqueologia. Davant d’una troballa fortuïta, és necessari avisar l’administració i no manipular les restes.