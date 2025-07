Publicat per segre Creat: Actualitzat:

La demarcació de Lleida ha registrat un “excés de mortalitat” de quinze morts relacionades amb les elevades temperatures en el que va d’estiu, segons indiquen les estimacions MoMo (monitoratge de la mortalitat) que realitza l’Instituto de Salut Carlos III. No es tracta, en la majoria dels casos i tret d’episodis concrets de cop de calor, de morts causades exclusivament per l’exposició a les altes temperatures, sinó que aquestes actuen com a acceleradores o intensificadores de patologies prèvies. Catorze d’elles van ser de majors de 65 anys, dels quals dotze havien complert els 75.

Les estadístiques d’aquesta institució indiquen que en la primera setmana d’estiu, la del 23 al 29 de juny, es van registrar dos morts atribuïbles a les elevades temperatures, onze en la següent i dos més la setmana passada, sense que s’haguessin produït noves morts per aquesta raó en els tres primers dies d’aquesta.

Catorze d’aquestes morts imputables a la meteorologia es van concentrar en el període del 29 de juny al 7 de juliol, coincidint amb la primera onada de calor oficial de l’estiu, a raó d’una o dos de diàries. La primera de la sèrie va tenir lloc el dia 26 de juny.