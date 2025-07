La carretera Albalat-Binèfar perd la meitat del trànsit

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creat: Actualitzat:

Dos dècades llargues d’abandó han reduït a la meitat el trànsit de la carretera A-1239, que comunica Albalat de Cinca amb Binèfar per Esplucs amb un traçat d’una mica més de 19 quilòmetres i que suposa un dels principals eixos de connexió i de transport de mercaderies entre la Llitera, el Cinca Mitjà i el Baix Cinca, per als veïns i empreses del qual actua com a via d’enllaç amb l’autovia A-22.

Els tot just mil vehicles que ara hi transiten cada dia són poc més de la meitat dels 1.903 que ho feien el 2022, segons les dades de la direcció general de Carreteres. Un de cada sis, una mica més de 300, eren pesants; la majoria, dedicats al transport de cereal, fruita i carn de porc i corder i dels insummes necessaris per a la seua producció.

Del projecte anunciat el 2009, que preveia un carril de tres metres en cada sentit, amb vorals d’un metre i una sèrie de ponts i millores per circular a 90 km/h i que anaven a disparar la circulació fins als 2.800 vehicles en quatre anys, ja no se’n recorda ningú. I no sembla que vagi a canviar a curt o mitjà termini.

Per la seua banda, el conseller de Foment del Govern d’Aragó, Octavio López, ha deixat clar que la seua conselleria no té cap previsió oficial d’invertir en aquesta carretera, amb un deteriorament al tram de tretze quilòmetres que va d’Albalat a Esplucs que ha provocat mobilitzacions dels veïns de les dos localitats, i altres de properes, canalitzades per una coordinadora.

“Esperem poder treballar en una carretera important per a la comarca i que ha estat abandonada durant molts anys”, va assenyalar López en la visita a les obres del port sec de Tamarit, en una intervenció en la qual també va assenyalar que “esperem tenir pressupostos per a l’any 2026”. No n’hi va haver per al 2025, després de la ruptura de PP i PAR amb Vox, i els contactes per als del 2026 comencen aquest proper mes d’agost.

L’executiu diu que recuperarà el retard a la variant de Binèfar

El Govern d’Aragó assegura que recuperarà el retard d’un mes a les obres de la variant nord de Binèfar, l’obra que ha d’evitar la circulació de vehicles pesants i amb mercaderies perilloses pel nucli urbà de la capital lliterana. La pluja va ajornar quatre setmanes al març el començament dels treballs. Tanmateix, el conseller de Foment, Octavio López, assegura, en una resposta parlamentària a CHA, que manté la “previsió d’acabament el mes de maig de l’any 2026”.