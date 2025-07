Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Els Bastoners de Peramola han participat en la XI International Folklore Festival in Paralia, Katerini, a Grècia. El festival, organitzat per les entitats World Festival Association i la European Association of Folklore Festivals, té com a objectiu presentar la tradició cultural de diferents països així com afavorir la relació entre les diferents associacions. Van viatjar catorze representants del grup local.